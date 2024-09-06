В Совфеде назвали достижимой идею Зеленского завершить конфликт осенью, но есть одно но
Сенатор Карасин: Идея Зеленского о завершении конфликта осенью является реальной
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Идея Владимира Зеленского о завершении конфликта осенью может быть реализована только при определённых условиях. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации (Совфед) по международным делам Григорий Карасин.
«Я думаю, что это возможно при том условии, если будут выполнены все те условия, о которых говорил президент России Владимир Путин, он всё это чётко сформулировал», — подчеркнул сенатор в беседе с «Лентой.ру».
При этом парламентарий выразил сомнение, что Зеленский на такое решится. Сейчас его, по словам Карасина, бросает из стороны в сторону, он ведёт себя алогично. Но если из Киева звучат слова о готовности к урегулированию, там должны проработать свою позицию и официально сообщить её России. Сенатор призвал быть «осторожными оптимистами» в этом вопросе.
Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал Запад принять меры и завершить конфликт на Украине уже этой осенью. Вместе с тем он заявил о необходимости восстановить надёжный международный порядок безопасности. Однако идея о скором завершении конфликта не мешает Зеленскому клянчить очередное вооружение. В Германии он запросил ракеты, чтобы атаковать российские территории.