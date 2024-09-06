В Совфеде назвали достижимой идею Зеленского завершить конфликт осенью, но есть одно но

«Я думаю, что это возможно при том условии, если будут выполнены все те условия, о которых говорил президент России Владимир Путин, он всё это чётко сформулировал», — подчеркнул сенатор в беседе с «Лентой.ру».

При этом парламентарий выразил сомнение, что Зеленский на такое решится. Сейчас его, по словам Карасина, бросает из стороны в сторону, он ведёт себя алогично. Но если из Киева звучат слова о готовности к урегулированию, там должны проработать свою позицию и официально сообщить её России. Сенатор призвал быть «осторожными оптимистами» в этом вопросе.