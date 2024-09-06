Зеленскому отказали в праве решать, когда завершится конфликт
Депутат Толмачёв: Не Зеленскому решать, когда закончится конфликт
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/paparazzza
Конфликт на Украине завершится тогда, когда будут достигнуты цели специальной военной операции, а не когда решит Владимир Зеленский. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв.
Не Зеленскому и тем более не его западным союзникам решать, когда «закончится конфликт» — это не в их полномочиях. Ответ есть у нас: только тогда, когда будут достигнуты цели специальной военной операции. Примечательно, что в заявлении просроченного президента фигурирует «надёжный международный порядок безопасности», то есть Запад стремится восстановить пресловутый «порядок, основанный на правилах» — бесчестный, несправедливый, попросту людоедский.
Напомним, Владимир Зеленский ранее призвал Запад принять меры и завершить украинский конфликт уже этой осенью. Вместе с тем он заявил о необходимости восстановить надёжный международный порядок безопасности. Тем временем он снова решил выпрашивать у партнёров ракеты большой дальности и призвал Запад игнорировать «красные линии» президента РФ Владимира Путина.