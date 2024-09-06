Не Зеленскому и тем более не его западным союзникам решать, когда «закончится конфликт» — это не в их полномочиях. Ответ есть у нас: только тогда, когда будут достигнуты цели специальной военной операции. Примечательно, что в заявлении просроченного президента фигурирует «надёжный международный порядок безопасности», то есть Запад стремится восстановить пресловутый «порядок, основанный на правилах» — бесчестный, несправедливый, попросту людоедский.