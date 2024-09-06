Украина до сих пор не получила «значительную» часть систем ПВО, обещанных западными партнёрами во время саммита НАТО в Вашингтоне. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский на американской авиабазе Рамштайн в Германии, где проходит заседание контактной группы по помощи Незалежной.

«Я не буду озвучивать, сколько систем ПВО мы уже получили... Но число систем, которые нам ещё не передали, значительное. Это то, что было согласовано, но до сих пор не выполнено», — сказал Зеленский.

Главарь киевского режима вновь не упустил возможности упрекнуть союзников в затягивании сроков поставок техники из одобренных пакетов помощи.