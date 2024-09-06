Украина получила далеко не все намоленные у НАТО системы ПВО, пожаловался Зеленский
Зеленский заявил, что Киев не получил значительную часть обещанных систем ПВО
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
Украина до сих пор не получила «значительную» часть систем ПВО, обещанных западными партнёрами во время саммита НАТО в Вашингтоне. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский на американской авиабазе Рамштайн в Германии, где проходит заседание контактной группы по помощи Незалежной.
«Я не буду озвучивать, сколько систем ПВО мы уже получили... Но число систем, которые нам ещё не передали, значительное. Это то, что было согласовано, но до сих пор не выполнено», — сказал Зеленский.
Главарь киевского режима вновь не упустил возможности упрекнуть союзников в затягивании сроков поставок техники из одобренных пакетов помощи.
Напомним, по словам Владимира Зеленского, уже бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не смог поддержать продолжение западных военных поставок ВСУ. По его словам, дипломату «не хватает энергии» для этого.