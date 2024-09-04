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4 сентября, 12:38

На Западе ёмкой фразой описали положение Зеленского после массовых отставок в правительстве

Боуз после отставок в кабмине Украины заявил о хаосе диктатуры Зеленского

Массовые отставки в правительстве Украины свидетельствуют о хаосе. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз, опубликовав пост в соцсети X.

«Диктатура Зеленского погрузилась в хаос», — говорится в публикации.

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Напомним, Киев запланировал масштабную перезагрузку кабмина. Накануне в отставку подали главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины, а также два вице-премьера: министр по вопросам евроинтеграции Незалежной и министр по реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий. Сегодня утром стало известно, что прошение об отставке подал и глава МИД Дмитрий Кулеба. При этом Рада уволила только одного из двух вице-премьеров, подавших накануне в отставку.

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Shutterstock / FOTODOM / Review News

Мария Любицкая
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