В США заявили, что Блинкен в Киеве озвучит разрешение для ВСУ бить вглубь России

Американский госсекретарь Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми направляются в Киев, чтобы заявить о разрешение ВСУ наносить удары вглубь территории России ракетами ATACMS. Об этом пишет журналистка издания Axios Джулигрейс Бруфке.

Репортёр ссылается на слова председателя палаты представителей США по иностранным делам Майкла Маккола. Блинкен и министр иностранных дел Британии Лэмми посетят Киев 11 сентября. Они намерены обсудить с властями Украины долгосрочные военные и экономические перспективы.

«Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать им, что они [США] разрешат им [наносить удары по России с помощью ATACMS]», — заявил Маккол.