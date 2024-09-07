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6 сентября, 23:27

Сийярто осудил идею использования ВСУ западного оружия для ударов вглубь России

Глава МИД Венгрии осудил поставки западного оружия Украине. Обложка © X / Zoltan Kovacs

Глава МИД Венгрии осудил поставки западного оружия Украине. Обложка © X / Zoltan Kovacs

Венгрия выразила своё резкое осуждение идеи, касательно использования ВСУ западного оружия для атак вглубь российской территории. Эта информация поступила от спикера венгерского правительства Золтана Ковача через его страницу в социальной сети Х.

По мнению министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто предложение о нанесении ударов вглубь России представляет собой значительное увеличение напряжённости в конфликте. Министр подчеркнул, что подобные действия могут лишь усугубить ситуацию и привести к непредсказуемым последствиям.

Кроме того, венгерский дипломат уточнил, что Будапешт стоит на стороне дипломатического урегулирования конфликта, а не военного решения. В этом контексте, Венгрия остаётся уникальной среди стран Европейского Союза и НАТО, не поставляя оружие Украине и не планируя этого в будущем.

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Ранее Сийярто осудил взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», назвав их актом государственного терроризма. Министр отметил, что если за этим стоят государства, то подобные действия следует расценивать как спонсируемый государством терроризм.

Кирилл Сосновских
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