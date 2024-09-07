Сийярто осудил идею использования ВСУ западного оружия для ударов вглубь России

Венгрия выразила своё резкое осуждение идеи, касательно использования ВСУ западного оружия для атак вглубь российской территории. Эта информация поступила от спикера венгерского правительства Золтана Ковача через его страницу в социальной сети Х.

По мнению министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто предложение о нанесении ударов вглубь России представляет собой значительное увеличение напряжённости в конфликте. Министр подчеркнул, что подобные действия могут лишь усугубить ситуацию и привести к непредсказуемым последствиям.

Кроме того, венгерский дипломат уточнил, что Будапешт стоит на стороне дипломатического урегулирования конфликта, а не военного решения. В этом контексте, Венгрия остаётся уникальной среди стран Европейского Союза и НАТО, не поставляя оружие Украине и не планируя этого в будущем.