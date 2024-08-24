В Венгрии подрыв «Северных потоков» назвали актом государственного терроризма
Госсекретарь Ковач: Сийярто назвал подрыв «Северных потоков» актом гостерроризма
Взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» можно расценивать как акт государственного терроризма. Такой точки зрения придерживается глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В социальной сети X его процитировал госсекретарь по международным коммуникациям и связям Золтан Ковач.
«Сийярто осудил реакцию ЕС на взрыв трубопровода Nord Stream, назвав его актом «спонсируемого государством терроризма», если государство действительно было вовлечено. Он указал, что любая реакция должна быть пропорциональна серьёзности такой атаки», — указал он.
Ранее экс-директор Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Август Ханнинг заявил, что диверсия на газопроводах — совместная работа Украины и Польши. По его словам, власти стран достигли договорённостей о проведении теракта силами спецслужб Незалежной при поддержке со стороны Варшавы.
Как сообщал Life.ru, газопроводы подорвали 26 сентября 2022 года. В Европе отказываются привлекать Россию к расследованию, при этом до сих пор не могут найти виновных. В августе 2024-го Генпрокуратура ФРГ назвала главного подозреваемого в подрыве трубопровода — 44-летнего украинского дайвера из Киева Владимира Журавлёва. На его арест уже выписали ордер, но незадолго до этого он почему-то решил уехать из Польши, где жил в последнее время, и вернуться на Украину.
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