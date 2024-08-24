В Венгрии подрыв «Северных потоков» назвали актом государственного терроризма

Взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» можно расценивать как акт государственного терроризма. Такой точки зрения придерживается глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В социальной сети X его процитировал госсекретарь по международным коммуникациям и связям Золтан Ковач.

«Сийярто осудил реакцию ЕС на взрыв трубопровода Nord Stream, назвав его актом «спонсируемого государством терроризма», если государство действительно было вовлечено. Он указал, что любая реакция должна быть пропорциональна серьёзности такой атаки», — указал он.