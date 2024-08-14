Германия выдала ордер на арест дайвера с Украины из-за подрыва "Северных потоков"
ГП Германии выдала ордер на арест украинца по делу о подрывах "Северных потоков"
Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу с украинским гражданством: мужчину подозревают в участии в диверсиях на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на проведённое совместно с телеканалом ARD и газетой Die Zeit расследование.
По данным журналистов, немецкие правоохранители разыскивают сотрудника школы подводного погружения Владимира Ц., в последнее время проживавшего в Польше, а теперь скрывающегося. Помимо него прокуратура Германии также подозревает в причастности к подрыву трубопроводов ещё двоих тренеров по дайвингу родом из Незалежной, в том числе женщину. Предположительно, все трое могли входить в экипаж парусной яхты "Андромеда", с борта которой, по версии германских следователей, и совершили диверсию.
"Польша, где проживал подозреваемый, не предприняла никаких действий. Теперь дело наконец становится политическим вопросом", — отмечается в материале.
Напомним, что диверсии на обоих "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Сразу несколько европейских стран заявили о начале расследований, вот только если западные правоохранители и работали над делом, то спустя рукава, так как внятных результатов нет до сих пор. Так, в Швеции расследование попросту закрыли, не найдя виновных. А в ФРГ отказались обнародовать материалы дела. Президент РФ Владимир Путин убеждён, что диверсией руководили спецслужбы Штатов, ведь именно у США есть нужные для такой операции ресурсы и соответствующий политико-экономический интерес.
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