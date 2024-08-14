Германия выдала ордер на арест дайвера с Украины из-за подрыва "Северных потоков"

Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу с украинским гражданством: мужчину подозревают в участии в диверсиях на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на проведённое совместно с телеканалом ARD и газетой Die Zeit расследование.

По данным журналистов, немецкие правоохранители разыскивают сотрудника школы подводного погружения Владимира Ц., в последнее время проживавшего в Польше, а теперь скрывающегося. Помимо него прокуратура Германии также подозревает в причастности к подрыву трубопроводов ещё двоих тренеров по дайвингу родом из Незалежной, в том числе женщину. Предположительно, все трое могли входить в экипаж парусной яхты "Андромеда", с борта которой, по версии германских следователей, и совершили диверсию.