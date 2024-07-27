Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 13:47

Орбан счёл актом капитуляции молчание ЕС о взрывах на "Северных потоках"

Тишина в инфополе Евросоюза по поводу организованных США подрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" является актом капитуляции. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, слова которого приводит газета Magyar Nemzet.

"Взрыв на "Северных потоках" был террористическим актом, организованным, по всей видимости, Америкой. То, что мы и слова не говорим об этом, служит актом капитуляции", — сказал венгерский премьер во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад.

Подрыв "Северных Потоков" планировался ещё до воссоединения РФ и Крыма, узнали СМИ
Подрыв "Северных Потоков" планировался ещё до воссоединения РФ и Крыма, узнали СМИ

Напомним, 26 сентября 2022 года в Балтийском море подорвали оба "Северных потока". Все исследования озаботившихся стран либо проходили без особого энтузиазма, либо не приводили к результатам, либо вообще не проводились. К примеру, недавно Швеция закрыла дело о подрыве газопроводов, не найдя виновного. В свою очередь, Германия просто отказалась приводить итоги расследования. Путин уверен, что за этой операцией стоят американские спецслужбы, поскольку лишь у них есть необходимые для такого дела средства и технологии, а главное — Штаты в этом заинтересованы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Владимир Озеров
  • Новости
  • Северный поток – 2
  • ЕС
  • Виктор Орбан
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров