Орбан счёл актом капитуляции молчание ЕС о взрывах на "Северных потоках"

Тишина в инфополе Евросоюза по поводу организованных США подрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" является актом капитуляции. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, слова которого приводит газета Magyar Nemzet.

"Взрыв на "Северных потоках" был террористическим актом, организованным, по всей видимости, Америкой. То, что мы и слова не говорим об этом, служит актом капитуляции", — сказал венгерский премьер во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад.