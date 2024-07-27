Орбан счёл актом капитуляции молчание ЕС о взрывах на "Северных потоках"
Тишина в инфополе Евросоюза по поводу организованных США подрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" является актом капитуляции. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, слова которого приводит газета Magyar Nemzet.
"Взрыв на "Северных потоках" был террористическим актом, организованным, по всей видимости, Америкой. То, что мы и слова не говорим об этом, служит актом капитуляции", — сказал венгерский премьер во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад.
Напомним, 26 сентября 2022 года в Балтийском море подорвали оба "Северных потока". Все исследования озаботившихся стран либо проходили без особого энтузиазма, либо не приводили к результатам, либо вообще не проводились. К примеру, недавно Швеция закрыла дело о подрыве газопроводов, не найдя виновного. В свою очередь, Германия просто отказалась приводить итоги расследования. Путин уверен, что за этой операцией стоят американские спецслужбы, поскольку лишь у них есть необходимые для такого дела средства и технологии, а главное — Штаты в этом заинтересованы.
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