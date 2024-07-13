Швеция закрыла дело о подрыве "Северных потоков"

Швеция не смогла найти виновников подрыва "Северных потоков" и закрыла дело. Об этом сообщил премьер-министр Ульф Кристерссон в беседе с Time. Он отметил, что в результате расследования не были найдены те, кого можно обвинить в случившемся. Результаты следствия он также озвучивать не стал.

"Мы провели официальное расследование, потому что это случилось не на территории Швеции, но в её экономической зоне. Оно было проведено довольно традиционным образом, и они [следователи] заключили, что не могут обвинить кого-либо. У них не было дела. Так что для нас оно закрыто", — сказал Кристерссон.