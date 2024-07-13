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13 июля, 15:02

Швеция закрыла дело о подрыве "Северных потоков"

Швеция не смогла найти виновников подрыва "Северных потоков" и закрыла дело. Об этом сообщил премьер-министр Ульф Кристерссон в беседе с Time. Он отметил, что в результате расследования не были найдены те, кого можно обвинить в случившемся. Результаты следствия он также озвучивать не стал.

"Мы провели официальное расследование, потому что это случилось не на территории Швеции, но в её экономической зоне. Оно было проведено довольно традиционным образом, и они [следователи] заключили, что не могут обвинить кого-либо. У них не было дела. Так что для нас оно закрыто", — сказал Кристерссон.

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Напомним, 26 сентября 2022 года в Балтийском море были взорваны оба "Северных потока". Немецкие, датские и шведские правоохранители начали расследование. Но в итоге они смогли сказать только, что это была диверсия. По мнению российского лидера Владимира Путина, за подрывом стоят спецслужбы США, потому что, кроме них, на такое никто не способен. В июне Генпрокуратура РФ направила в Штаты, ФРГ, Францию и на Кипр новые запросы о проведении расследования.

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Shutterstock / FOTODOM / Ksanawo

Александра Мышляева
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