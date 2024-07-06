Подрыв "Северных Потоков" планировался ещё до воссоединения РФ и Крыма, узнали СМИ
Welt: Планы по подрыву "Северных потоков" появились ещё в 2014 году
Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" планировался ещё в 2014 году, то есть до воссоединения Крыма с Россией и за восемь лет до начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание Welt am Sonntag, ссылаясь на информацию немецких, а также международных следователей и спецслужб. При этом они ставят под сомнению версию о том, что к диверсии была причастна некая украинская группировка.
По словам журналистов, немецкая оппозиция всё больше беспокоится, что расследование подрыва "Потоков" не даёт результатов. По словам члена бундестага Родериха Кизеветтера, Берлин может скрыть правду.
"Я не вижу никакой реальной заинтересованности в разъяснениях со стороны канцелярии, которая единственная имеет полное представление о результатах расследований служб и федеральной прокуратуры", — говорит он.
В центре внимания следователей сейчас находится парусная яхта "Андромеда", зафрахтованная в момент преступления в земле Мекленбург-Передняя Померания.
Напомним, что подрыв "Севпотоков" случился 26 сентября 2022 года. К расследованию происшествия приступили следователи из Германии, Дании и Швеции, но каким-то образом им до сих пор ничего не удалось установить, кроме того, что причиной взрыва действительно была диверсия. При этом Берлин намерен всё же выяснить, кто стоит за подрывом, по крайней мере именно такие официальные заявления продолжают делать в руководстве ФРГ. В свою очередь президент России Владимир Путин считает, что ответственность за саботаж трубопровода лежит на спецслужбах Штатов, потому что мало кто, помимо них, обладает необходимыми для такой операции ресурсами. В конце июня стало известно, что экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер был вызван по делу о подрыве в качестве свидетеля.
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