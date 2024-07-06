Подрыв "Северных Потоков" планировался ещё до воссоединения РФ и Крыма, узнали СМИ

Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" планировался ещё в 2014 году, то есть до воссоединения Крыма с Россией и за восемь лет до начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание Welt am Sonntag, ссылаясь на информацию немецких, а также международных следователей и спецслужб. При этом они ставят под сомнению версию о том, что к диверсии была причастна некая украинская группировка.