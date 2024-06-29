Шрёдера вызвали в качестве свидетеля по делу о "Северном потоке – 2"

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера вызвали в качестве свидетеля по делу о газопроводе "Северный поток – 2" в комиссию по парламентскому расследованию ландтага (парламент) федеральной земли Мекленбург – Передняя. Об этом сообщает издание Spiegel.

Кроме Шрёдера депутаты ландтага пригласили на слушания главу регионального правительства Мануэлу Швезиг, которая санкционировала создание экологического фонда "Защита климата и окружающей среды MV", учреждённого при участии компании – оператора трубопровода Nord Stream 2. Точная дата заседания пока не назначена.

В материале уточнили, что комиссия уже провела закрытое заседание в пятницу, где было принято решение пригласить Шрёдера, который ранее возглавлял совет директоров фонда. Кроме того, депутаты парламента захотели видеть на слушаниях главу регионального правительства Мануэлу Швезиг, которая санкционировала создание фонда. Дату слушаний пока не назначили.