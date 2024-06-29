Шрёдера вызвали в качестве свидетеля по делу о "Северном потоке – 2"
Герхард Шрёдер. Обложка © Getty Images / Sean Gallup
Бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера вызвали в качестве свидетеля по делу о газопроводе "Северный поток – 2" в комиссию по парламентскому расследованию ландтага (парламент) федеральной земли Мекленбург – Передняя. Об этом сообщает издание Spiegel.
Кроме Шрёдера депутаты ландтага пригласили на слушания главу регионального правительства Мануэлу Швезиг, которая санкционировала создание экологического фонда "Защита климата и окружающей среды MV", учреждённого при участии компании – оператора трубопровода Nord Stream 2. Точная дата заседания пока не назначена.
В материале уточнили, что комиссия уже провела закрытое заседание в пятницу, где было принято решение пригласить Шрёдера, который ранее возглавлял совет директоров фонда. Кроме того, депутаты парламента захотели видеть на слушаниях главу регионального правительства Мануэлу Швезиг, которая санкционировала создание фонда. Дату слушаний пока не назначили.
Комиссия считает, что Фонд защиты климата был основан в начале 2021 года, чтобы обеспечить возможность завершения строительства газопровода "Северный поток – 2" в обход санкций США против России.
Напомним, что 26 сентября 2022 года в Балтийском море были взорваны оба "Северных потока". Немецкие, датские и шведские правоохранители начали следствие по делу, однако не смогли выяснить ничего, кроме того, что это была диверсия. При этом Берлин не прекратил официально заявлять, что желает пролить свет на случившееся. Президент России Владимир Путин заявил, что за подрывом стоят спецслужбы США, потому что, помимо них, мало кто мог бы осуществить диверсию такого уровня. А вчера Генпрокуратура РФ направила в Штаты, ФРГ, Францию и Кипр новые запросы о проведении расследования.