В Германии сообщили о грязной роли спецслужб США в строительстве "Северного потока — 2"
СДПГ: Агенты спецслужб США пытались помешать созданию "Северного потока — 2"
Когда Дональд Трамп был президентом США, агенты американских спецслужб старались предотвратить постройку "Северного потока — 2", рассказал председатель фракции СДПГ в ландтаге федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Томас Крюгер, ссылаясь на показания неназванных свидетелей. Он уточнил, что спецслужбы проводили агентурную работу напрямую в Германии.
"Оба свидетеля заявили сегодня, что представители американских спецслужб вели активную деятельность по предотвращению (постройки, — Прим. Life.ru) "Северного потока — 2", обращаясь к экологическим организациям в Мекленбурге — Передней Померании и предлагая свою поддержку", — пояснил Крюгер.
Напомним, 26 сентября 2022 года в Балтийском море были взорваны оба "Северных потока". Немецкие, датские и шведские правоохранители начали следствие по делу, однако не смогли выяснить ничего, кроме того, что это была диверсия. При этом Берлин не прекратил официально заявлять, что желает пролить свет на случившееся. Президент России Владимир Путин заявил, что за подрывом стоят спецслужбы США, потому что, помимо них, мало кто мог бы осуществить диверсию такого уровня. В июне Генпрокуратура РФ направила в Штаты, ФРГ, Францию и Кипр новые запросы о проведении расследования.
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