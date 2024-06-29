В Германии сообщили о грязной роли спецслужб США в строительстве "Северного потока — 2"

Когда Дональд Трамп был президентом США, агенты американских спецслужб старались предотвратить постройку "Северного потока — 2", рассказал председатель фракции СДПГ в ландтаге федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Томас Крюгер, ссылаясь на показания неназванных свидетелей. Он уточнил, что спецслужбы проводили агентурную работу напрямую в Германии.

"Оба свидетеля заявили сегодня, что представители американских спецслужб вели активную деятельность по предотвращению (постройки, — Прим. Life.ru) "Северного потока — 2", обращаясь к экологическим организациям в Мекленбурге — Передней Померании и предлагая свою поддержку", — пояснил Крюгер.