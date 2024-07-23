Власти ФРГ отказались оглашать итоги расследования о подрыве "Северных потоков"
"Известия": Германия не будет раскрывать ход следствия по "Северным потокам"
ТАСС / АР
Германия не собирается публично озвучивать первые итоги следствия по делу о взрывах на "Северных потоках", правительство страны дало официальный отказ по данному вопросу. Об этом пишет газета "Известия", ознакомившись с текстом документа.
Запрос в правительство сделали депутаты партии "Альтернатива для Германии", ответ был дан 17 июля. В нём утверждается, что для соблюдения тайны следствия немецкие власти не станут оглашать промежуточные выводы о виновниках совершённой диверсии. Также в документе уклончиво говорится о том, что якобы все ответы о причинах затягивания расследования и о возможной причастности США уже были даны ранее.
"Ни федеральное правительство, ни генеральная прокуратура не рассматривали возможность публикации или предоставления предварительных или промежуточных результатов расследования, поскольку это поставило бы под угрозу цель следствия", — говорится в тексте.
Напомним, 26 сентября 2022 года в Балтийском море были взорваны оба "Северных потока". Немецкие, датские и шведские правоохранители начали расследование, однако никто из них до сих пор не нашёл виновника диверсии. По мнению российского лидера Владимира Путина, за подрывом стоят спецслужбы США, потому что, кроме них, на такое никто не способен. В июне Генпрокуратура РФ направила в Штаты, ФРГ, Францию и на Кипр новые запросы о проведении расследования.