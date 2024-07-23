Власти ФРГ отказались оглашать итоги расследования о подрыве "Северных потоков"

Германия не собирается публично озвучивать первые итоги следствия по делу о взрывах на "Северных потоках", правительство страны дало официальный отказ по данному вопросу. Об этом пишет газета "Известия" , ознакомившись с текстом документа.

Запрос в правительство сделали депутаты партии "Альтернатива для Германии", ответ был дан 17 июля. В нём утверждается, что для соблюдения тайны следствия немецкие власти не станут оглашать промежуточные выводы о виновниках совершённой диверсии. Также в документе уклончиво говорится о том, что якобы все ответы о причинах затягивания расследования и о возможной причастности США уже были даны ранее.