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14 августа, 10:18

Подозреваемый в подрыве "Севпотоков" украинец пытался получить гражданство РФ

Украинец, подозреваемый во взрыве "Северных потоков", пытался получить гражданство России. Об этом пишет SHOT.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Фото © SHOT

44-летний уроженец Киева Владимир Журавлёв, которого немецкая Генпрокуратура сейчас считает главным подозреваемым в исполнении диверсии на газопроводах, подавал заявку на получение гражданства РФ в 2009 году и получил отказ. Что ещё известно о фигуранте:

— Учился в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.

— Служил в украинской армии, в киевской в/ч А-0136.

— Имеет специальность "Техник по обслуживанию водолазного снаряжения".

— Работал в украинском дайвинг-центре DIVE TEAM, который публично открещивался от своих связей с ЦРУ.

— Работал в американской ассоциации инструкторов по дайвингу PADI.

— Женат на ровеснице по имени Юлиана.

— У пары есть сын, который иногда подрабатывает в той же ассоциации дайверов PADI.

— Польская прокуратура заявила, что в начале июля Владимир уехал из Польши в Украину.

Немецкие СМИ связались с украинцем, подозреваемым в подрыве "Севпотоков" — он всё отрицает
Немецкие СМИ связались с украинцем, подозреваемым в подрыве "Севпотоков" — он всё отрицает

Ранее в немецкой прессе появились сообщения о том, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины в связи с подозрениями его в участии в диверсии на трубопроводах "Северные потоки", которые были взорваны 26 сентября 2022 года.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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