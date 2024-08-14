Подозреваемый в подрыве "Севпотоков" украинец пытался получить гражданство РФ

Украинец, подозреваемый во взрыве "Северных потоков", пытался получить гражданство России. Об этом пишет SHOT .

44-летний уроженец Киева Владимир Журавлёв, которого немецкая Генпрокуратура сейчас считает главным подозреваемым в исполнении диверсии на газопроводах, подавал заявку на получение гражданства РФ в 2009 году и получил отказ. Что ещё известно о фигуранте:

— Учился в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.

— Служил в украинской армии, в киевской в/ч А-0136.

— Имеет специальность "Техник по обслуживанию водолазного снаряжения".

— Работал в украинском дайвинг-центре DIVE TEAM, который публично открещивался от своих связей с ЦРУ.

— Работал в американской ассоциации инструкторов по дайвингу PADI.

— Женат на ровеснице по имени Юлиана.

— У пары есть сын, который иногда подрабатывает в той же ассоциации дайверов PADI.

— Польская прокуратура заявила, что в начале июля Владимир уехал из Польши в Украину.