Немецкие СМИ связались с украинцем, подозреваемым в подрыве "Севпотоков" — он всё отрицает

Подозреваемый Германией в причастности к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" украинский дайвер Владимир Ц., утверждает, что не имеет отношения к подрывам. Об этом пишут немецкие СМИ со ссылкой на совместное расследование газет Die Zeit и Süddeutsche Zeitung с телеканалом ARD.

Напомним, что сегодня в немецкой прессе появились сообщения о том, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины в связи с подозрениями его в участии в диверсии на трубопроводах "Северные потоки", которые были взорваны 26 сентября 2022 года. Активность немецкого правосудия удивляет, но особо надеяться на объективное расследование не стоит — спустя почти два года следственных мероприятий по этому делу в нескольких странах ЕС практически не появилось новой информации об обстоятельствах диверсии, а, например, в Швеции и вовсе перестали её расследовать, объяснив это тем, что не смогли найти виновников.