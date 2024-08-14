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14 августа, 10:06

Немецкие СМИ связались с украинцем, подозреваемым в подрыве "Севпотоков" — он всё отрицает

СМИ: Подозреваемый в диверсии на СП украинец отрицает свою причастность

Подозреваемый Германией в причастности к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" украинский дайвер Владимир Ц., утверждает, что не имеет отношения к подрывам. Об этом пишут немецкие СМИ со ссылкой на совместное расследование газет Die Zeit и Süddeutsche Zeitung с телеканалом ARD.

В материале сообщается, что журналистам удалось дозвониться до подозреваемого. Взявший трубку Владимир был очень удивлён предъявленным ему обвинениям и заявил, что невиновен, после чего прервал разговор.

Сокрушило ЕС: В США признали провальность диверсии на "Северных потоках"
Сокрушило ЕС: В США признали провальность диверсии на "Северных потоках"

Напомним, что сегодня в немецкой прессе появились сообщения о том, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины в связи с подозрениями его в участии в диверсии на трубопроводах "Северные потоки", которые были взорваны 26 сентября 2022 года. Активность немецкого правосудия удивляет, но особо надеяться на объективное расследование не стоит — спустя почти два года следственных мероприятий по этому делу в нескольких странах ЕС практически не появилось новой информации об обстоятельствах диверсии, а, например, в Швеции и вовсе перестали её расследовать, объяснив это тем, что не смогли найти виновников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dragancfm

Юрий Лысенко
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