Взрывы на "Северных потоках" сильно ударили по Европе, но не по России. В этом признался в эфире YouTube-канала Dialogue Works бывший член сената американского штата Вирджиния и отставной полковник Ричард Блэк.

"Мы пошли на это (взрывы на "Северных потоках". — Прим. Life.ru), чтобы поспособствовать продвижению Украины в конфликте, как мы думали. В результате Россия не сильно пострадала, но это оказало разрушительное воздействие на экономику Европы, это ввергло Германию в рецессию", — пояснил Блэк.