Сокрушило ЕС: В США признали провальность диверсии на "Северных потоках"
Экс-сенатор Блэк: Диверсия на "Северных потоках" сильно ударила по ЕС
Взрывы на "Северных потоках" сильно ударили по Европе, но не по России. В этом признался в эфире YouTube-канала Dialogue Works бывший член сената американского штата Вирджиния и отставной полковник Ричард Блэк.
"Мы пошли на это (взрывы на "Северных потоках". — Прим. Life.ru), чтобы поспособствовать продвижению Украины в конфликте, как мы думали. В результате Россия не сильно пострадала, но это оказало разрушительное воздействие на экономику Европы, это ввергло Германию в рецессию", — пояснил Блэк.
Он подтвердил, что США во время украинского конфликта приняли решение совершить эту провокацию — диверсию на трубопроводе "Северный поток".
Напомним, 26 сентября 2022 года в Балтийском море подорвали оба "Северных потока". Все исследования озаботившихся стран либо проходили без особого энтузиазма, либо не приводили к результатам, либо вообще не проводились. Швеция закрыла дело о подрыве газопроводов, не найдя виновного. В свою очередь Германия просто отказалась приводить итоги расследования. Президент России Владимир Путин уверен, что за этой операцией стоят американские спецслужбы, поскольку лишь у них есть необходимые для такого дела средства и технологии, а главное — Штаты в этом заинтересованы.
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