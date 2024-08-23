Краснов заявил, что в ЕС фактически не расследовали подрыв «Северных потоков»
Европа фактически не проводила расследование по делу о подрыве «Северных потоков». Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.
«Совершен подрыв «Северных потоков» <…> Фактически расследование ни Германия, ни Дания, ни Швеция не проводили. Это пример политических решений, здесь нет юриспруденции», — сказал Краснов журналисту Сергею Минаеву в интервью, опубликованном на Rutube.
Генпрокурор, напомним, что тщательное расследование входит в обязанности ЕС. Именно они должны установить виновных, однако это не происходит.
Напомним, газопроводы были подорваны 26 сентября 2022 года. В Европе отказываются привлекать РФ к расследованию, при этом до сих пор не могут найти виновных. Также ранее Генпрокуратура ФРГ назвала главного подозреваемого в подрыве трубопровода — 44-летнего украинского дайвера из Киева Владимира Журавлёва. На его арест уже выписали ордер, однако незадолго до этого он почему-то решил уехать из Польши, где жил в последнее время, и вернуться на Украину. Президент РФ Владимир Путин назвал эту версию "полной чушью". Российский лидер заявил, что теракт был совершён на государственном уровне.
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