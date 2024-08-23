Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 11:00

Краснов заявил, что в ЕС фактически не расследовали подрыв «Северных потоков»

Европа фактически не проводила расследование по делу о подрыве «Северных потоков». Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«Совершен подрыв «Северных потоков» <…> Фактически расследование ни Германия, ни Дания, ни Швеция не проводили. Это пример политических решений, здесь нет юриспруденции», — сказал Краснов журналисту Сергею Минаеву в интервью, опубликованном на Rutube.

Генпрокурор, напомним, что тщательное расследование входит в обязанности ЕС. Именно они должны установить виновных, однако это не происходит.

Мысли террористов: Захарова разнесла главу Чехии за оправдание подрыва «Северных потоков»
Мысли террористов: Захарова разнесла главу Чехии за оправдание подрыва «Северных потоков»

Напомним, газопроводы были подорваны 26 сентября 2022 года. В Европе отказываются привлекать РФ к расследованию, при этом до сих пор не могут найти виновных. Также ранее Генпрокуратура ФРГ назвала главного подозреваемого в подрыве трубопровода — 44-летнего украинского дайвера из Киева Владимира Журавлёва. На его арест уже выписали ордер, однако незадолго до этого он почему-то решил уехать из Польши, где жил в последнее время, и вернуться на Украину. Президент РФ Владимир Путин назвал эту версию "полной чушью". Российский лидер заявил, что теракт был совершён на государственном уровне.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Benny Marty

Мария Любицкая
  • Новости
  • Северный поток – 2
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров