Краснов заявил, что в ЕС фактически не расследовали подрыв «Северных потоков»

Европа фактически не проводила расследование по делу о подрыве «Северных потоков». Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«Совершен подрыв «Северных потоков» <…> Фактически расследование ни Германия, ни Дания, ни Швеция не проводили. Это пример политических решений, здесь нет юриспруденции», — сказал Краснов журналисту Сергею Минаеву в интервью, опубликованном на Rutube.