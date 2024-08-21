Мысли террористов: Захарова разнесла главу Чехии за оправдание подрыва «Северных потоков»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила слова президента Чехии Петра Павела, оправдавшего диверсию на «Северных потоках», с заявлениями представителей террористических организаций. Об этом дипломат написала в личном телеграм-канале.

«Прочитала данное умоизвержение и подумала, что даже для такого эпатажного маргинала это перебор. Притом что ранее с такими мыслями выступали только представители запрещенных международных террористических ячеек», — говорится в её посте.

Ниже она привела несколько цитат лидеров и представителей запрещённых в России террористических организаций. Преимущественно они призывали к насилию в отношении граждан США.

Напомним, Петр Павел в интервью изданию Novinki заявил, что «Северные потоки» являлись бы «законной целью для Украины». Такое мнение он аргументировал тем, что на войне удары наносятся не только по военным объектам, но и по инфраструктурным.