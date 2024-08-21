Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 18:09

Мысли террористов: Захарова разнесла главу Чехии за оправдание подрыва «Северных потоков»

Захарова: Слова президента Чехии о "Севпотоках" похожи на заявления террористов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила слова президента Чехии Петра Павела, оправдавшего диверсию на «Северных потоках», с заявлениями представителей террористических организаций. Об этом дипломат написала в личном телеграм-канале.

«Прочитала данное умоизвержение и подумала, что даже для такого эпатажного маргинала это перебор. Притом что ранее с такими мыслями выступали только представители запрещенных международных террористических ячеек», — говорится в её посте.

Ниже она привела несколько цитат лидеров и представителей запрещённых в России террористических организаций. Преимущественно они призывали к насилию в отношении граждан США.

Напомним, Петр Павел в интервью изданию Novinki заявил, что «Северные потоки» являлись бы «законной целью для Украины». Такое мнение он аргументировал тем, что на войне удары наносятся не только по военным объектам, но и по инфраструктурным.

"Несколько сотен тысяч боеприпасов": Чехия хочет проспонсировать ВСУ на доходы от активов РФ
"Несколько сотен тысяч боеприпасов": Чехия хочет проспонсировать ВСУ на доходы от активов РФ

Ранее Захарова назвала дезинформацией сообщения о том, что «Севпотоки» взорвали украинские дайверы-любители. Дипломат считает, что эти вбросы делает Запад, с целью скрыть настоящих заказчиков диверсии.

Обложка ©

Telegram / Мария Захарова

Юрий Лысенко
  • Новости
  • чехия
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Северный поток – 2
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров