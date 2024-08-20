Захарова объяснила желание Запада свалить вину за "Северные потоки" на дайвера-любителя
Захарова: Вбросы о "Северных потоках" нужны для сокрытия истинных заказчиков
Ворванные "Северные потоки". Обложка © forsvaret.dk
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вбросом информацию о том, что "Северные потоки" взорвал дайвер-любитель с Украины. По её словам, вся эта ложь нужна Западу для того, чтобы скрыть истинных заказчиков преступления.
"Вбросы, которые мы видим, через западные средства массовой информации о том, что якобы "Северный поток" взорвали любители-дайверы и так далее, нужны только для одного — чтобы снять ответственность с истинных бенефициаров и заказчиков", — поделилась дипломат с телеканалом "Звезда".
Напомним, Генпрокуратура ФРГ назвала главного подозреваемого в подрыве трубопровода — 44-летнего украинского дайвера из Киева Владимира Журавлёва. На его арест уже выписали ордер. В последнее время мужчина проживал в Польше, в июле он покинул страну и вернулся на Украину.