Подозреваемый в атаке на "Северные потоки" выехал из Польши в июле

Владимир Журавлёв, которого Германия подозревает в причастности к разрушению газопроводов "Северный поток", покинул Польшу и отправился на Украину 6 июля на автомобиле. Этот факт был озвучен источниками американского издания Wall Street Journal, осведомлёнными о ходе расследования.

Согласно сведениям, ещё до этого польские прокуроры предупредили немецкие власти о том, что не могут задержать подозреваемого, пока их служба безопасности не проведёт полное расследование. При этом немецкая сторона попросила Варшаву обеспечить исполнение ордера на арест Журавлёва, однако Польша отказалась. В материале также указаны слова одного из польских высокопоставленных чиновников, который заявил немецкому коллеге, что причастных к взрыву нужно не наказывать, а поощрять.