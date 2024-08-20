Подозреваемый в атаке на "Северные потоки" выехал из Польши в июле
WSJ: Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" пересёк границу Польши 6 июля
Владимир Журавлёв, которого Германия подозревает в причастности к разрушению газопроводов "Северный поток", покинул Польшу и отправился на Украину 6 июля на автомобиле. Этот факт был озвучен источниками американского издания Wall Street Journal, осведомлёнными о ходе расследования.
Согласно сведениям, ещё до этого польские прокуроры предупредили немецкие власти о том, что не могут задержать подозреваемого, пока их служба безопасности не проведёт полное расследование. При этом немецкая сторона попросила Варшаву обеспечить исполнение ордера на арест Журавлёва, однако Польша отказалась. В материале также указаны слова одного из польских высокопоставленных чиновников, который заявил немецкому коллеге, что причастных к взрыву нужно не наказывать, а поощрять.
На прошлой неделе представители Польши сообщили представителям Германии о том, что подозреваемый покинул страну, и поинтересовались, должны ли польские следователи обыскать его дом. Это письмо немецкие прокуроры расценили как оскорбление, так как Варшава не исполнила ордер на арест.
Напомним, что ранее Генпрокуратура ФРГ назвала главного подозреваемого в подрыве трубопровода — 44-летнего украинского дайвера из Киева Владимира Журавлёва. На его арест уже выписали ордер, однако незадолго до этого он почему-то решил уехать из Польши, где жил в последнее время, и вернуться на Украину.
Shutterstock / FOTODOM / dragancfm