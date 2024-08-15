Подозреваемая в подрыве "Севпотоков" украинка заявила о непричастности к теракту
Бурлящий газ над местом подрыва СП. Обложка © Forsvarskommandoen / Rune Dyrholm
Дайвер с Украины Светлана Успенская, которую немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на Генпрокуратуру ФРГ обвинила в причастности к подрыву "Северных потоков", опровергла слухи о связи с терактом. Женщина пригрозила изданию судом и сообщила о наличии неопровержимых доказательств собственной невиновности.
По словам подозреваемой, сейчас она проживает в Польше, но в сентябре 2022 года, когда на газопроводах прогремели взрывы, она находилась в Киеве. Супруг Успенской, которого ГП тоже записала в сообщники, и вовсе проходил службу в рядах ВСУ.
"Когда я вернусь домой на Украину, я буду подавать в суд на это издание немецкое, которое выложило эту статью, и у меня есть все доказательства, чтобы просить моральную компенсацию в суде за то, что они выставляют неподтверждённую информацию", — возмутилась женщина в беседе с изданием "Известия".
По данным немецкой прессы, в августе ГП ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ц. в рамках расследования дела о подрыве газопроводов. В сообщники записали Успенскую и её супруга. Впрочем, какие-либо комментарии по поводу публикаций СМИ надзорный орган давать отказался.