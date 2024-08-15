Подозреваемая в подрыве "Севпотоков" украинка заявила о непричастности к теракту

Дайвер с Украины Светлана Успенская, которую немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на Генпрокуратуру ФРГ обвинила в причастности к подрыву "Северных потоков", опровергла слухи о связи с терактом. Женщина пригрозила изданию судом и сообщила о наличии неопровержимых доказательств собственной невиновности.

По словам подозреваемой, сейчас она проживает в Польше, но в сентябре 2022 года, когда на газопроводах прогремели взрывы, она находилась в Киеве. Супруг Успенской, которого ГП тоже записала в сообщники, и вовсе проходил службу в рядах ВСУ.