В ФРГ отказались комментировать ордер на арест подорвавшего "Севпотоки" украинца

В немецкой прокуратуре отказались комментировать информацию о выдаче ордера на арест украинского инструктора по дайвингу, который вошёл в список подозреваемых после диверсии на "Северных потоках". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Напомним, сегодня в газетах Германии появились заголовки о том, что был выдан ордер на арест дайвера с Украины из-за подрыва "Северных потоков". Следствие считает, что к подрывам причастен сотрудник школы подводного погружения и ещё двое тренеров по дайвингу. Все они родом с Украины. К слову, украинец Владимир Ц., который вошёл в список подозреваемых, уехал из Польши на Украину.