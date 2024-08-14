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14 августа, 12:49

В ФРГ отказались комментировать ордер на арест подорвавшего "Севпотоки" украинца

В немецкой прокуратуре отказались комментировать информацию о выдаче ордера на арест украинского инструктора по дайвингу, который вошёл в список подозреваемых после диверсии на "Северных потоках". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Мы обычно не комментируем сообщения средств массовой информации и не комментируем ордера на арест", — отметил представитель прокуратуры.

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Напомним, сегодня в газетах Германии появились заголовки о том, что был выдан ордер на арест дайвера с Украины из-за подрыва "Северных потоков". Следствие считает, что к подрывам причастен сотрудник школы подводного погружения и ещё двое тренеров по дайвингу. Все они родом с Украины. К слову, украинец Владимир Ц., который вошёл в список подозреваемых, уехал из Польши на Украину.

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forsvaret.dk

Александра Мышляева
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