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14 августа, 10:23

Дайвер-украинец, которого ищут из-за подрыва "Северных потоков", бежал из Польши на родину

Разыскиваемый ФРГ из-за подрыва "Северных потоков" бежал из Польши на Украину

Последствия взрыва "Северных потоков". Фото © forsvaret.dk

Последствия взрыва "Северных потоков". Фото © forsvaret.dk

Украинец Владимир Ц., которого власти Германии считают подозреваемым в подрыве газопроводов "Северный поток", уехал из Польши, где проживал, на Украину. Об этом порталу Onet заявила пресс-секретарь польского генпрокурора Анна Адамяк.

"Владимир Ц., украинский водолаз, подозреваемый немецкими спецслужбами в участии в подрыве газопровода Nord Stream, в начале июля уехал из Польши на Украину", — заявила Адамяк.

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Напомним, что сегодня в немецкой прессе появились сообщения о том, что Генпрокуратура ФРГ наконец нашла подозреваемых в диверсии на трубопроводах "Северный поток". По мнению следствия, это сотрудник школы подводного погружения и ещё двое тренеров по дайвингу, в том числе женщина. Все они родом с Украины. Эта троица якобы входила в состав экипажа парусной яхты "Андромеда", с борта которой совершила диверсию.

Александра Вишнякова
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