Дайвер-украинец, которого ищут из-за подрыва "Северных потоков", бежал из Польши на родину

Украинец Владимир Ц., которого власти Германии считают подозреваемым в подрыве газопроводов "Северный поток", уехал из Польши, где проживал, на Украину. Об этом порталу Onet заявила пресс-секретарь польского генпрокурора Анна Адамяк.

Напомним, что сегодня в немецкой прессе появились сообщения о том, что Генпрокуратура ФРГ наконец нашла подозреваемых в диверсии на трубопроводах "Северный поток". По мнению следствия, это сотрудник школы подводного погружения и ещё двое тренеров по дайвингу, в том числе женщина. Все они родом с Украины. Эта троица якобы входила в состав экипажа парусной яхты "Андромеда", с борта которой совершила диверсию.