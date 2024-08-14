Дайвер-украинец, которого ищут из-за подрыва "Северных потоков", бежал из Польши на родину
Разыскиваемый ФРГ из-за подрыва "Северных потоков" бежал из Польши на Украину
Последствия взрыва "Северных потоков". Фото © forsvaret.dk
Украинец Владимир Ц., которого власти Германии считают подозреваемым в подрыве газопроводов "Северный поток", уехал из Польши, где проживал, на Украину. Об этом порталу Onet заявила пресс-секретарь польского генпрокурора Анна Адамяк.
"Владимир Ц., украинский водолаз, подозреваемый немецкими спецслужбами в участии в подрыве газопровода Nord Stream, в начале июля уехал из Польши на Украину", — заявила Адамяк.
Напомним, что сегодня в немецкой прессе появились сообщения о том, что Генпрокуратура ФРГ наконец нашла подозреваемых в диверсии на трубопроводах "Северный поток". По мнению следствия, это сотрудник школы подводного погружения и ещё двое тренеров по дайвингу, в том числе женщина. Все они родом с Украины. Эта троица якобы входила в состав экипажа парусной яхты "Андромеда", с борта которой совершила диверсию.