Германия приняла правильное решение, выдав ордер на арест украинских диверсантов из-за подрыва "Северных потоков". Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он связал новый поворот в данном деле с попытками западных политиков усадить Владимира Зеленского за стол переговоров с Москвой.

"С Россией вести переговоры он [Владимир Зеленский] будет вынужден и будет вынужден принять все условия, которые ему будут обозначены со стороны нашего президента. И после этого начнутся очень серьёзные сдвиги не только на самой Украине, но и в Европе и в ряде других стран", — пояснил парламентарий.

По словам Свинцова, европейские политики начнут задаваться вопросами о том, кто взорвал "Северные потоки", кто профинансировал диверсантов. Депутат добавил, что Германии был нанесён огромный ущерб — на десятки миллиардов евро. Многие захотят найти виновных, крайних и предать их суду.

"Эти крайние в основном будут на Украине, на них всё свалят, на Зеленского, на его окружение. Их всех арестуют, предадут суду или ликвидируют. Поэтому такая ситуация абсолютно понятна, дело идёт к завершению конфликта, и после этого конфликта будет год — два для выяснения отношений", — подчеркнул собеседник Life.ru.