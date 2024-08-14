В Госдуме предрекли Зеленскому ликвидацию по приказу Запада из-за подрыва "Потоков"
Депутат Свинцов: Германия сделает Украину крайней в подрыве "Северных потоков"
Германия приняла правильное решение, выдав ордер на арест украинских диверсантов из-за подрыва "Северных потоков". Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он связал новый поворот в данном деле с попытками западных политиков усадить Владимира Зеленского за стол переговоров с Москвой.
"С Россией вести переговоры он [Владимир Зеленский] будет вынужден и будет вынужден принять все условия, которые ему будут обозначены со стороны нашего президента. И после этого начнутся очень серьёзные сдвиги не только на самой Украине, но и в Европе и в ряде других стран", — пояснил парламентарий.
По словам Свинцова, европейские политики начнут задаваться вопросами о том, кто взорвал "Северные потоки", кто профинансировал диверсантов. Депутат добавил, что Германии был нанесён огромный ущерб — на десятки миллиардов евро. Многие захотят найти виновных, крайних и предать их суду.
"Эти крайние в основном будут на Украине, на них всё свалят, на Зеленского, на его окружение. Их всех арестуют, предадут суду или ликвидируют. Поэтому такая ситуация абсолютно понятна, дело идёт к завершению конфликта, и после этого конфликта будет год — два для выяснения отношений", — подчеркнул собеседник Life.ru.
Зеленский в скором времени не только завершит политическую карьеру, но может даже лишиться жизни, полагает депутат. По его словам, никто на Западе не захочет его оставлять в живых, так как Зеленский слишком много знает, а "нет человека — нет проблемы".
Напомним, что диверсии на обоих "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Сразу несколько стран Европы заявили о начале расследований, вот только если западные правоохранители и работали над делом, то спустя рукава, так как внятных результатов всё ещё нет. В частности, в Швеции расследование попросту закрыли, не найдя виновных. Президент РФ Владимир Путин убеждён, что диверсией руководили спецслужбы США. 14 августа стало известно, что генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинца по делу о подрывах "Северных потоков". По данным СМИ, подозреваемым является инструктор по дайвингу с украинским гражданством.
Getty Images / Danish Defence / Anadolu Agency