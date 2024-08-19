МИД Германии ответил на претензии Москвы из-за расследования по "Северным потокам"
МИД ФРГ: Берлин не делится с Москвой итогами расследования по "Северным потокам"
Германия не предоставляет России промежуточные результаты расследования терактов против "Северных потоков", но обменивается с Москвой данными по делу. Об этом журналистам сообщил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер. Какие именно сведения предоставили РФ, уточнять он не стал.
"Разумеется, мы это отвергаем (обвинения со стороны РФ в неисполнении обязательств. — Прим. Life.ru). Мы находимся в процессе обмена информацией с российской стороной", — сказал Фишер в ходе брифинга.
Ранее сообщалось, что российские власти официально предъявили Германии претензии по расследованию подрыва "Северных потоков". Как отметил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин, Москва добивается переговоров о выполнении Берлином своих международных обязательств в сфере борьбы с терроризмом.
Напомним, газопроводы были подорваны 26 сентября 2022 года. В Европе отказываются привлекать РФ к расследованию, при этом до сих пор не могут найти виновных. Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом газопроводов стоят именно США. После этого в западных СМИ синхронно появились статьи о том, что к диверсии якобы причастны некие украинские силы. Президент РФ Владимир Путин назвал эту версию "полной чушью". Российский лидер заявил, что теракт был совершён на государственном уровне.
ТАСС / dpa