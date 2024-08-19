"Киев не смог бы в одиночку": Лавров обвинил США в причастности к подрыву "Северных потоков"
Лавров: Киев не смог бы осуществить теракт против "Севпотоков" без помощи США
Киев не смог бы осуществить теракт против "Северных потоков" без помощи Соединённых Штатов. Соответствующее заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.
Министр считает, что опубликованные в иностранных изданиях подробности теракта на газопроводах отводят подозрения от истинных исполнителей. По его словам, сейчас происходят "попытки свалить всё на группу каких-то выпивших офицеров, которые вместе с выпивавшими с ними бизнесменами то ли кого-то наняли, то ли сами решили научиться заниматься дайвингом". То, что выдают на Западе, Лавров назвал "несерьёзным".
"Даже если кто-то из упомянутых лиц в германской прессе, украинцы, были каким-то образом причастны к этому, ясно, что в одиночку они не могли бы это осуществить. Ясно, что для осуществления такого теракта поступила команда с самого верха, как у нас говорят, а самый верх для Запада — это, конечно, Вашингтон", — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства в разговоре с журналистами.
Ранее сообщалось, что российские власти официально предъявили Германии претензии по расследованию подрыва "Северных потоков". Как отметил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин, Москва добивается переговоров о выполнении Берлином своих международных обязательств в сфере борьбы с терроризмом.
Напомним, газопроводы были подорваны 26 сентября 2022 года. В Европе отказываются привлекать Россию к расследованию, при этом до сих пор не могут найти виновных. Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом газопроводов стоят именно США. После этого в западных СМИ синхронно появились статьи о том, что к диверсии якобы причастны некие украинские силы. Президент РФ Владимир Путин назвал эту версию "полной чушью". Глава государства заявил, что теракт был совершён на государственном уровне.
VK / МИД России