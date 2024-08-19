"Киев не смог бы в одиночку": Лавров обвинил США в причастности к подрыву "Северных потоков"

Киев не смог бы осуществить теракт против "Северных потоков" без помощи Соединённых Штатов. Соответствующее заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

Министр считает, что опубликованные в иностранных изданиях подробности теракта на газопроводах отводят подозрения от истинных исполнителей. По его словам, сейчас происходят "попытки свалить всё на группу каких-то выпивших офицеров, которые вместе с выпивавшими с ними бизнесменами то ли кого-то наняли, то ли сами решили научиться заниматься дайвингом". То, что выдают на Западе, Лавров назвал "несерьёзным".

"Даже если кто-то из упомянутых лиц в германской прессе, украинцы, были каким-то образом причастны к этому, ясно, что в одиночку они не могли бы это осуществить. Ясно, что для осуществления такого теракта поступила команда с самого верха, как у нас говорят, а самый верх для Запада — это, конечно, Вашингтон", — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства в разговоре с журналистами.

Ранее сообщалось, что российские власти официально предъявили Германии претензии по расследованию подрыва "Северных потоков". Как отметил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин, Москва добивается переговоров о выполнении Берлином своих международных обязательств в сфере борьбы с терроризмом.