Россия предъявила Германии претензии по расследованию подрыва "Северных потоков"

Российские власти официально предъявили Германии претензии по расследованию подрыва "Северных потоков". Как заявил в интервью корреспондентам РИА "Новости" директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин, Москва добивается переговоров о выполнении Берлином своих международных обязательств в сфере борьбы с терроризмом.

"Судя по тому, что в немецких СМИ уже давно и методично продвигается тезис о том, что эти лица не связаны с каким-либо государством, немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов "Северных потоков", то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах", — рассказал собеседник информагентства.

По его словам, российская сторона не намерена мириться с этим, в связи с чем Москва поставила вопрос о выполнении немецкими властями своих обязательств, которые предписаны им антитеррористической конвенцией ООН. Сотрудники внешнеполитического ведомства уточнил, что на этот счёт Россия в двустороннем порядке предъявила Германии официальные претензии.

Помимо этого, дипломат добавил, что руководство РФ добивается переговоров в соответствии с действующими международными регламентами. В заключение Тяпкин подчеркнул, что дальнейшие шаги будут зависеть от реакции представителей западных стран.