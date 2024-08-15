Диверсия на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" — совместная работа Украины и Польши, власти которых достигли договорённостей о проведении теракта силами спецслужб Незалежной при поддержке со стороны Варшавы. Соответствующее заявление в эфире телеканала Welt сделал бывший директор Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Август Ханнинг.

Экс-глава BND подчеркнул, что считает участие Польши в подрыве подводных топливных магистралей очевидным фактом. Член НАТО оказал Украине сильнейшую логистическую помощь, пояснил он.