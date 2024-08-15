Пожилой немецкий разведчик раскрыл договорённость Зеленского и Дуды по подрыву "Севпотоков"
Ветеран разведки ФРГ Ханнинг: Подрыв "Севпотоков" спланирован Зеленским и Дудой
Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Обложка © Flickr / President Of Ukraine
Диверсия на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" — совместная работа Украины и Польши, власти которых достигли договорённостей о проведении теракта силами спецслужб Незалежной при поддержке со стороны Варшавы. Соответствующее заявление в эфире телеканала Welt сделал бывший директор Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Август Ханнинг.
Экс-глава BND подчеркнул, что считает участие Польши в подрыве подводных топливных магистралей очевидным фактом. Член НАТО оказал Украине сильнейшую логистическую помощь, пояснил он.
"Подобные решения принимаются на самых высоких уровнях, и я полагаю, что здесь была договорённость между Зеленским и президентом Дудой", — заключил Ханнинг.
История с подрывом "Севпотоков" приобрела неожиданный поворот после публикации немецкого издания Süddeutsche Zeitung, которая гласит о следе украинских дайверов в деле теракта. Впрочем, фигуранты расследования свою вину отрицают. Откреститься от причастности к диверсии поспешил и советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, но вышло не очень убедительно.