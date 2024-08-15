Украина не имеет отношения к подрывам "Северных потоков". Такое заявление после громкого материала WSJ о диверсии на трубопроводах сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью с Reuters.

Вероятно, Подоляк из скромности хочет сказать, что у Украины не было колоссальной суммы денег, которая нужна на аренду яхты, оплату билетов в Данию для небольшой группы людей, а также взрывчатку и дайверское снаряжение для них. Или же он имеет в виду, что многомиллиардные денежные транши из США и ЕС, откуда Незалежной также присылают самое разное вооружение — это недостаточно обширные технические и финансовые ресурсы.