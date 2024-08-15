Подоляк открестился от причастности Киева к подрыву "Севпотоков", но вышло неубедительно
Подоляк: Украина не обладала ресурсами для диверсии на "Северных потоках"
Украина не имеет отношения к подрывам "Северных потоков". Такое заявление после громкого материала WSJ о диверсии на трубопроводах сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью с Reuters.
"Такую операцию можно осуществить только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов. <…> Украина никак не связана с подрывом "Северных потоков", — заявил он.
Вероятно, Подоляк из скромности хочет сказать, что у Украины не было колоссальной суммы денег, которая нужна на аренду яхты, оплату билетов в Данию для небольшой группы людей, а также взрывчатку и дайверское снаряжение для них. Или же он имеет в виду, что многомиллиардные денежные транши из США и ЕС, откуда Незалежной также присылают самое разное вооружение — это недостаточно обширные технические и финансовые ресурсы.
Напомним, что на днях в деле о диверсии на газопроводах появилась новая информация: Генпрокуратура ФРГ вдруг назвала главного подозреваемого — 44-летнего украинского дайвера из Киева Владимира Журавлёва. На его арест уже выписали ордер, однако незадолго за этого он почему-то решил уехать из Польши, где жил в последнее время, и вернуться на Украину. Накануне журналисты WSJ выпустили материал по этой теме, где утверждают, что план диверсии был одобрен лично Владимиром Зеленским. Вот только его не поддержали в ЦРУ и глава киевского режима якобы захотел всё свернуть и отдал необходимые распоряжения, но не учёл упрямства экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, которого уже было не остановить в стремлении взорвать "Северные потоки".
Shutterstock / FOTODOM / paparazzza