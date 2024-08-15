План теракта на "Северных потоках" родился во время пьянки
WSJ: Подорвать "Северные потоки" придумали пьяные украинские офицеры
Дерзкий план по подрыву газопроводов "Северный поток" в Балтийском море украинские военные и бизнесмены приняли во время пьянки. Об этом со ссылкой на источники сообщило американское издание The Wall Street Journal.
Собеседник утверждает, что всё произошло в одном из киевских баре, где в мае 2022 года собрались несколько высокопоставленных украинских офицеров, чтобы отпраздновать некоторые успехи ВСУ. Таким образом, говорится в статье, план теракта на газопроводах стал результатом "ночной пьянки и железной решимости горстки людей", чьих имён The Wall Street Journal не приводит.
"Подстёгнутый алкоголем и прибывая в патриотическом бреду, кто-то предложил радикальный план: уничтожить "Северные потоки", — пересказывает газета слова собеседника.
На днях выяснилось, что немецкая Генпрокуратура считает главным подозреваемым в деле о подрыве "Северных потоков" 44-летнего уроженца Киева Владимира Журавлёва. Ордер на арест мужчины уже выписан, но подрывник успел сбежать из Польши к себе на родину. Западные СМИ выяснили, что Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва "Северных потоков", однако позже его отозвал по требованию ЦРУ. По сведениям инсайдеров газеты, главком ВСУ тогда его ослушался и привёл атаку в исполнение.
Kandinsky 3.1/ Life.ru