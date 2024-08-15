План теракта на "Северных потоках" родился во время пьянки

Дерзкий план по подрыву газопроводов "Северный поток" в Балтийском море украинские военные и бизнесмены приняли во время пьянки. Об этом со ссылкой на источники сообщило американское издание The Wall Street Journal .

Собеседник утверждает, что всё произошло в одном из киевских баре, где в мае 2022 года собрались несколько высокопоставленных украинских офицеров, чтобы отпраздновать некоторые успехи ВСУ. Таким образом, говорится в статье, план теракта на газопроводах стал результатом "ночной пьянки и железной решимости горстки людей", чьих имён The Wall Street Journal не приводит.