В России сочли "сенсационный" поворот в деле "Северных потоков" байкой США для идиотов

Новый "сенсационный" поворот в деле о подрыве "Северных потоков" о том, что в разрушительной атаке на газопроводы виноват уроженец Киева Владимир Журавлёв, является рассчитанной на идиотов байкой. Так американцы хотят отвести от себя подозрения, считает политолог и публицист, обозреватель "Царьграда" Игорь Пшеничников.

"Всё это полная чушь, рассчитанная на идиотов. Никакие украинцы не взрывали "Северные потоки". Это информационная манипуляция американцев, которые пытаются отвести от себя подозрение. Вопрос о виновнике этого теракта ещё не закрыт. США пытаются таким образом закрыть вопрос", — высказался политолог.

Он напомнил, что это уже не первый раз, когда истинные организаторы взрыва пытаются переложить ответственность на украинцев. Пшеничников подчеркнул, что эта версия не выдерживает никакой критики, поскольку для организации такого уровня теракта нужны силы и средства военно-морского флота, а не террориста-одиночки, который якобы использовал для этого лёгкую яхту. По мнению эксперта, в этот бред западный обыватель может легко поверить. Но главным объектом этого информационного бреда он считает правительства стран НАТО. Они, как и полагается, примут новую версию как истинную и похвастаются завершением расследования.