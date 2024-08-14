В России сочли "сенсационный" поворот в деле "Северных потоков" байкой США для идиотов
Политолог Пшеничников: За терактами на "Севпотоках" стоят США, а не Украина
Штабель труб, составляющих трубопровод "Северный поток – 2". Фото © Wikipedia
Новый "сенсационный" поворот в деле о подрыве "Северных потоков" о том, что в разрушительной атаке на газопроводы виноват уроженец Киева Владимир Журавлёв, является рассчитанной на идиотов байкой. Так американцы хотят отвести от себя подозрения, считает политолог и публицист, обозреватель "Царьграда" Игорь Пшеничников.
"Всё это полная чушь, рассчитанная на идиотов. Никакие украинцы не взрывали "Северные потоки". Это информационная манипуляция американцев, которые пытаются отвести от себя подозрение. Вопрос о виновнике этого теракта ещё не закрыт. США пытаются таким образом закрыть вопрос", — высказался политолог.
Он напомнил, что это уже не первый раз, когда истинные организаторы взрыва пытаются переложить ответственность на украинцев. Пшеничников подчеркнул, что эта версия не выдерживает никакой критики, поскольку для организации такого уровня теракта нужны силы и средства военно-морского флота, а не террориста-одиночки, который якобы использовал для этого лёгкую яхту. По мнению эксперта, в этот бред западный обыватель может легко поверить. Но главным объектом этого информационного бреда он считает правительства стран НАТО. Они, как и полагается, примут новую версию как истинную и похвастаются завершением расследования.
Пшеничников не исключил, что скоро того самого "украинского диверсанта" Журавлёва найдут мёртвым. Затем спецслужбы сообщат, что это именно он взорвал трубопроводы, оставив на месте преступления свой паспорт, заключил он.
Напомним, что немецкая Генпрокуратура считает главным подозреваемым в деле о подрыве "Северных потоков" 44-летнего уроженца Киева Владимира Журавлёва. Уже выдан ордер на арест мужчины. СМИ пишут, что подрывник уже сбежал из Польши на родину. Свою вину он отрицает.