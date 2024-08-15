Назван генерал ВСУ, отдавший приказ подорвать "Северные потоки" без разрешения Зеленского и ЦРУ

План диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" был одобрен лично Владимиром Зеленским, но после того, как о готовящемся подрыве узнали в Центральном разведывательном управлении США, лидер киевского режима пытался отменить операцию. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По информации газеты, идея о саботаже на газопроводе пришла в головы украинских чиновников в мае 2022 года. Планировалось использовать небольшую яхту с группой ныряльщиков, причём в их числе обязательно должна была присутствовать женщина, чтобы всё выглядело как безобидное путешествие группы друзей на судне. Предположительно, финансировать операцию должно были состоятельные бизнесмены из Украины, соответствующие договорённости заключались устно, чтобы не оставлять улик и следа из документов.