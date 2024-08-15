Назван генерал ВСУ, отдавший приказ подорвать "Северные потоки" без разрешения Зеленского и ЦРУ
WSJ: Зеленский лично дал добро на подрыв "Северных потоков", но позже передумал
План диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" был одобрен лично Владимиром Зеленским, но после того, как о готовящемся подрыве узнали в Центральном разведывательном управлении США, лидер киевского режима пытался отменить операцию. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
По информации газеты, идея о саботаже на газопроводе пришла в головы украинских чиновников в мае 2022 года. Планировалось использовать небольшую яхту с группой ныряльщиков, причём в их числе обязательно должна была присутствовать женщина, чтобы всё выглядело как безобидное путешествие группы друзей на судне. Предположительно, финансировать операцию должно были состоятельные бизнесмены из Украины, соответствующие договорённости заключались устно, чтобы не оставлять улик и следа из документов.
План получил "зелёный свет" от Зеленского, но потом информация попала в ЦРУ, которые потребовали отказаться от этой идеи, из-за чего экс-КВНщик передумал и потребовал всё отменить. Однако, экс-главком ВСУ Валерий Залужный не только оставил это указание без внимания, но и переиначил первоначальный план на своё усмотрение, в частности, прибегнув к помощи офицера (уже бывшего) Сил специальных операций ВС Украины Романа Червинского.
Ранее Life.ru писал о том, что вчера Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского ныряльщика, которого подозревают в причастности к диверсии на обоих СП. Следствие полагает, будто дайвер и его друзья были на той самой яхте, в том самом месте и в тот самый момент, когда был взорван трубопровод. К слову, абсолютно все подозреваемые с Украины. Мужчина, на чьё имя был выдан ордер, не так давно почему-то решил переехать из Польши в Незалежную, что нетипично: большинство его соотечественников делают наоборот. В ФРГ отказались дать комментарии об аресте этого человека. К слову, ещё одна подозреваемая немецкой стороной по этому делу вышла на связь и заявила, что была в Киеве в момент подрыва и никак не причастна к саботажу.
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