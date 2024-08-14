Предполагаемая подрывница "Северных потоков" вышла на связь с оправданием

Украинка, которая попала в список подозреваемых в диверсии на "Северных потоках", завила, что в момент происшествия находилась в Киеве. В беседе с RT предполагаемая подрывница заверила, что есть множество подтверждений тому, что с сентября 2022 по апрель 2023-го она была в украинской столице.