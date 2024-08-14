Предполагаемая подрывница "Северных потоков" вышла на связь с оправданием
Разыскиваемая ФРГ за подрыв "Севпотоков" украинка заявила, что была в Киеве
Украинка, которая попала в список подозреваемых в диверсии на "Северных потоках", завила, что в момент происшествия находилась в Киеве. В беседе с RT предполагаемая подрывница заверила, что есть множество подтверждений тому, что с сентября 2022 по апрель 2023-го она была в украинской столице.
Однако отрицать факт знакомства с другим фигурантом дела женщина не стала. По её словам, с подозреваемым её связывают дружеские отношения.
Как сообщал Life.ru, сегодня немецкая пресса заявила о выдаче Генпрокуратурой ордера на арест украинского дайвера из-за подрыва "Северных потоков". По данным следствия, сотрудник школы подводного погружения и его друзья находились в момент теракта на яхте, с которой и был совершён подрыв. Все подозреваемые родом с Украины. К слову, Владимир Ц., который вошёл в этот список, уехал из Польши, где проживал ранее, на Украину. При этом в ФРГ отказались комментировать новости об аресте этого гражданина.
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