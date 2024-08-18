Слив Зеленского, чистка ЦРУ, отказ ФРГ спонсировать Киев: Кто заказал расследование о взрыве газопровода Life.ru собрал несколько версий нашумевшего "расследования" о подрыве газопроводов "Северный поток" в западных СМИ. Чьи интересы преследует статья в WSJ и почему она появилась сейчас. 18 августа, 08:26 Американский журнал Wall Street Journal опубликовал версию расследования, согласно которой взрыв на "Северных потоках" устроили украинцы. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / AP / Kin Cheung, © Getty Images / Danish Defence / Anadolu Agency

Внезапное возвращение к теме расследования взрыва газопроводов "Северный поток" часть экспертов сочли попыткой отвлечь свою аудиторию от провала ВСУ на всей линии фронта, в том числе и от темы уничтожения боевиков в Курском приграничье. Однако качество и уровень этого вброса позволяют говорить о том, что публикация в Wall Street Journal (WSJ) может преследовать и другие цели.

Например, выступить в качестве громоотвода для обвинений в причастности демпартии к диверсии накануне приближающихся выборов. С 19-го по 22 августа пройдёт съезд демократов, где будет официально утверждён кандидат для участия в выборах президента США — Камала Харрис, а спустя две недели начнутся дебаты с Трампом. И в своей избирательной кампании республиканцы могли бы использовать всем очевидную причастность оппонентов к взрыву российского трубопровода.

Спустя пару суток на информацию отреагировали в ФРГ. "Германия прекращает военную помощь Украине", — сообщил Bild. По данным издания, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр финансов Линднер заморозили все новые заявки от Украины на финансирование. При этом действующие договоры будут закрыты, но новые не получат поддержки. До публикации в WSJ немецкие СМИ размещали фотографии украинских водолазов, устроивших взрывы на трубопроводе. Однако эксперты считают, что немецкому правительству недолго удастся сопротивляться воле Вашингтона. Рано или поздно финансирование будет продолжено.

Версия расследования в американском СМИ

Напомним, 15 августа американское издание Wall Street Journal фактически повесило вину за подрыв ниток "Северного потока" на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Краткий пересказ версии WSJ абсурден и "плохо сшит", утверждают политтехнологи. Согласно тексту, изначально операцию одобрил глава киевского режима Владимир Зеленский, но впоследствии якобы передумал.

Подрыв ниток российского газопровода "Северный поток" был совершён 26 сентября 2022 года. Фото © Getty Images / Danish Defence / Anadolu Agency

Анекдотичность ситуации "сидели пили генералы и бизнесмены в баре и решили взорвать российский газопровод, а Байден узнал и попросил Зеленского не взрывать, но Залужный его послал" не выдерживает критики. Именно так описывается план диверсии на российском трубопроводе, который созрел в мае 2022 года у компании высокопоставленных офицеров ВСУ и неких бизнесменов. Получается, что операция квазипатриотического угара ценою в 300 000 долларов гражданских и военных водолазов, снявших яхту, мол, и остановила транзит российского газа в Европу 26 сентября 2022 года в результате диверсии.

WSJ также пишет, что ослушавшийся главком поменял первоначальный план операции и задействовал офицера спецназа — полковника ССО Романа Червинского, который последний год прозябал в тюрьме, но в июле текущего года экс-президент Украины Пётр Порошенко внёс за него залог в девять миллионов гривен, то есть более $219 тыс. Это тот самый гэрэушник, который должен был склонить российского лётчика к измене и угнать самолёт. Тогда к операции подключилась ФСБ, и для Киева в 2022-м всё обернулось бомбёжкой аэродрома Канатово.

Инфокампания на коленке — для чего вину свалили на Украину

Так, в тексте публикации WSJ обозначаются разные акторы "расследования": Зеленский, Залужный, Порошенко. Не хватает только четвёртой персоны — экс-главы МВД и хозяина "эскадронов смерти" Арсена Авакова*, о котором на днях сообщали в СВР. Как заявили в ведомстве, он является одним из кандидатов на замену Зеленского.

— Если это была кампания по отвлечению внимания от событий в зоне СВО и провалов ВСУ, то ей не хватает высокого уровня координации. Такое ощущение, что принято коррумпированное решение по обелению американской стороны. Да и бюджет на раскрутку этой акции получила какая-то структура, которая не обладает достаточным ресурсом, чтобы тотально контролировать крупные СМИ, которые использованы для вброса, — отмечает политолог Сергей Марков.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, посол Украины в Британии Валерий Залужный. Фото © ТАСС / Zuma

Потому что не стали бы западные СМИ одновременно обвинять киевских марионеток в подрыве и в то же время прославлять действия ВСУ в Курской области, считает эксперт. Марков приводит детали дела, напоминая о странном поиске диверсантов, причастных к подрыву.

— Объявлено о выдаче ордера на некоего украинца Владимира З., ограниченного во времени на 30 дней. Но о нём не поданы данные в Интерпол, Европол, как и властям Польши и Украины. То есть на самом деле они не хотят его ловить, лишь обозначают для запуска инфокампании, — считает Марков.

Получается, что версия, приведённая в Wall Street Journal — откровенное враньё и лишь поддерживает названную расследованием фальсификацию, чтобы отвести внимание от причастности спецслужб США к диверсии на российском газопроводе. Так как подорвать такой объект технически достаточно сложно, байкам про дайверов-волшебников, которые часами работают на глубине 80 метров без спецтехники, никто не верит. А фигурировавшая в публикации яхта не тянет на спецсудно.

По версии американского журналиста Сеймура Херша, проведённые незадолго до взрывов военные учения в акватории Балтийского моря Baltops-2022 были на деле подготовкой к взрыву. Тогда военные водолазы США установили на газопроводах взрывчатку, а активировали спустя несколько месяцев норвежцы. Ряд источников считает, что Херш работает на британскую разведку, разоблачая ЦРУ.

— Публикация списывает на хромую утку Зеленского просчёты американских спецслужб. Но главаря хунты будут использовать до конца. Ведь он ещё не нанёс максимальный урон России, поэтому его, как торпеду, будут продолжать использовать и вешать на него все грехи и сумасшедшие действия, в том числе и вылазку в Курскую область, — отмечает глава частной разведывательной компании (ЧРК) Роман Ромачев.

Для чего американцы топят Зеленского

— Таким образом американцы переводят стрелки с себя на украинцев. Потому что согласиться, что потоки взорвали спецслужбы США, — это признаться в совершении акта международного терроризма. Это первое. Во-вторых, это одно из возможных оснований для последующего слива киевского режима и прекращения его поддержки. В стиле "мы думали, что они хорошие, а они вон какие!" Кстати, WSJ в последнее время последовательно мочит киевский режим, то есть издание является инструментом политики отказа от поддержки Украины, — считает публицист Александр Роджерс.

По его словам, всем очевидно, что дальнейшая поддержка киевского режима и слишком затратна, и абсолютно бессмысленна. Поэтому в США возникает всё больше голосов, говорящих о необходимости её прекращения. А для этого нужен соответствующий информационный фон.

Учитывая, что нью-йоркским WSJ с 2022 года руководит британка Эмма Такер, работавшая ранее в Лондоне в самых крупных изданиях Великобритании — Financial Times, The Times и The Sunday Times, становится понятен и выбор площадки для слива Зеленского.

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Фото © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

— Сейчас идёт подковёрная борьба за кандидата, которым заменят Зеленского. Американцы хотят Залужного, британцы — главу ГУР Кирилла Буданова, есть даже виды на экс-министра МВД Арсена Авакова и экс-президента Петра Порошенко, — комментирует Роджерс.

И если Аваков нужен Западу для сохранения плацдарма и военных действий против России, полагает консультант по стратегическим коммуникациям Александр Хоффман, то в случае прихода Буданова Украину просто спишут в утиль, обострив диверсионно-террористический формат конфликта с нашей страной.

Потеря легитимности Рады в августе

Ситуация для киевского режима усложняется: сроки полномочия президента истекли весной, а в конце августа станет нелегитимной ещё и Верховная рада. Таким образом, всё высшее политическое руководство Украины становится незаконным.

Александр Хоффман считает, что сюжет "расследования" с предоставлением первых ролей уроженцам Украины в данном спектакле скорее подыгрывает внутриполитической ситуации в этой стране.

— Таким образом через западные СМИ запускается сценарий правдоподобного отрицания. Ответственность за диверсию перекладывают на третью сторону — Киев. Формируется кейс для влияния на ситуацию на Украине, который может быть использован для трансфера и без того уже нелегитимной власти, — говорит Хоффман.

*Включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Авторы Елена Стафеева