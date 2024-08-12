Тайный план Зеленского при атаке на Курскую область, дальнобойное оружие Киеву: Как западные СМИ объясняют провалы ВСУ С момента нападения ВСУ на Курское приграничье прошла неделя, за время боевых действий поменялась и риторика в западных СМИ. Что пишут эксперты о настоящих целях киевского режима, который уже отправил на смерть больше тысячи боевиков — в материале Life.ru 11 августа, 21:14 Глава киевского режима Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / ANDY RAIN

За семь дней атак на курское приграничье западные СМИ штормило в полемике от прогнозов, что на возвращение якобы "потерянных территорий Курской области у России может уйти год" (The Washington Post), до предостережений, что "вторжение в Россию — самый рискованный шаг Зеленского" (The Times). Пока наши пограничники совершали подвиг, а Армия России стягивала резервы, по всему миру внимательно наблюдали за самой дерзкой попыткой вторжения за все два года СВО со стороны украинских боевиков. При этом, наши военные сейчас зачищают границу, а в соцсетях на россиян продолжает наступать множество пропагандистских видео, подготовленных ЦИПсО, с якобы захватом и продвижением "украинских войск" по территории России от "свидетелей". Но всё это фейки, причём профессионального качества.

В ООН после призыва первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского выразили лишь беспокойство "сообщениями о жертвах среди мирных жителей области". В Госдепе и Пентагоне заявили, что действия украинской армии в Курской области не противоречат запретам США на использование поставляемого Штатами оружия и не нарушают политику США.

Здание Пентагона. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Austin Nooe

Западные СМИ: "больше оружия для Киева", какие задачи решает Зеленский

При дефиците объективных оценок одна из первых публикаций в New York Times о стратегической бессмысленности нападения киевского режима подтвердила участие именно украинских подразделений, ссылаясь на аналитика-осинтера финской организации Паси Паройненена, который заявил, что "это выглядит как грубая трата людей и ресурсов, которые крайне необходимы в других местах". То есть, в отличие от набегов ДРГ на Белгородчину, которыми занимались, по оценке Запада, только участники Российского добровольческого корпуса*, в ситуации с нынешними событиями намеренно заявлено о подразделениях ВСУ.

Большинство европейских СМИ пессимистично оценивает ситуацию для ВСУ при атаке на курское приграничье как тупиковую. Действия Киева в публикации The Telegraph между строк названы ответом на давление Запада. Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung объясняет, что ситуацию в Донбассе вылазка не изменит.

Бронеавтомобили ВСУ в курском приграничье были уничтожены барражирующими боеприпасами "Ланцет". Видео © Telegram / Минобороны России

— Пограничный регион Курской области не имеет стратегического значения для украинцев. Чем завершится наступление, пока не ясно. Если украинцы не упустят подходящий момент для отступления, то могут по очкам одержать тактическую победу. Но войну таким образом не выиграть. Курский внезапный манёвр является тупиком, — констатирует NZZ.

Авторы итальянской газеты La Repubblica считают курскую операцию "высокорискованной": "Наступление всегда предусматривает большие потери, нежели оборона, а человеческие ресурсы Киева сведены к минимуму. Кроме того, в этой местности не так уж много вариантов укрыться от россиян, чей ответ будет чрезвычайно жёстким. Затяжная операция может дорого обойтись украинцам. Но, возможно, правительству президента Владимира Зеленского важно выиграть время и показать, что они могут наступать, по крайней мере до выборов в США".

Больше оружия для Киева

Жилой дом в Курске после ракетного удара со стороны ВСУ. Фото © Telegram / SHOT

Однако сами западные эксперты и объясняют причину нападения на Курскую область. По версии американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, это нужно для снятия ограничений на поставку вооружения киевскому режиму.

— Если Россия не решится продемонстрировать готовность к крупной эскалации в ответ на вторжение — возникнет основание увеличить военную поддержку Украины со стороны Запада и ослабить ограничения на эту поддержку, — следует из публикации. Тем самым, вбрасывая в публичное поле этот тезис, заказчики Stratfor обосновывают поставку Киеву дальнобойного оружия для атак вглубь России.

Авторы немецкого журнала Focus повторяют нарратив: "Киев хотел этой операцией поставить Правительство США перед свершившимся фактом, чтобы добиться политических уступок в ограничениях на применение западного оружия".

Расчёт РСЗО "Торнадо-С" поразил колонну бронированной техники противника. Фото © Telegram / Минобороны России

Камала Харрис зашла с курских козырей

Курск стал разменной монетой для избирательной кампании США, такое мнение выдвинул ряд экспертов, сопоставив даты атак на курское приграничье со стороны ВСУ и начало избирательной кампании Камалы Харрис — 6 августа.

— Именно в этот день Камала Харрис начала своё предвыборное турне и назвала Тима Уолза своим напарником. Из официальных лиц США, прокомментировавших действия ВСУ, наиболее яркими оказались слова заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх. Именно она заявила, что нанесение ударов в Курской области с использованием американского оружия соответствует политике США, — отмечает военный эксперт Михаил Онуфриенко. — Моё резюме: нападение на Россию стало первым шагом неистовой Камалы в её предвыборной гонке.

Зеленский делает ход в пользу Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Депутат Госдумы России Анатолий Вассерман объясняет скоординированное нападение на Курскую область многоходовкой киевского режима и западных партнёров. По его словам, преследуется несколько важных для Запада целей.

— Я не сомневаюсь в прямой взаимосвязи событий в Курской области с предвыборной кампанией Демократической партии Соединённых Государств Америки. Это, в общем-то, для них совершенно стандартная технология. Напомню хотя бы войну трёх восьмёрок. Боевые действия Грузии в Южной Осетии в августе 2008 года также были затеяны ради повышения шансов на победу кандидата от республиканцев на пост президента США Джона Маккейна. Правда, у них ничего не получилось, потому что на помощь Цхинвалу быстро подошли войска России, — сказал Вассерман Life.ru.

Он напомнил, что тогда буквально за пару дней до событий 08.08 на Северном Кавказе прошли очередные российские военные учения. И войска были настолько близко к начавшимся боевым действиям, что прибыли за считаные часы. И, в общем-то, если бы занимались этим вопросом военные специалисты, они бы это, несомненно, учли. А западные политтехнологи не учли, за что и поплатились.

— Во-первых, уже одна угроза захвата газоизмерительной станции в Судже резко подняла цену газа в Европейском союзе. Сейчас ЕС получает через этот район всего один кубометр газа из двадцати необходимых. Однако усилиями американомыслящих европейских политиков создан настолько напряжённый энергобаланс, что даже угроза потерять всего одну двадцатую часть поставки взвинтила цену газа до рекордного в этом году уровня. Следующий по значению, кроме нас, источник поставок газа в Европейский союз — это США, — напоминает Вассерман.

Газоизмерительная станция "Суджа". Фото © ТАСС / Валерий Морев

Он добавляет, что раз американский нефтегазовый бизнес традиционно связан с Республиканской партией, то таким образом террористическая организация "Украина" подстраховывается на случай победы этой партии на президентских и парламентских выборах в ноябре.

— Киевская хунта показывает республиканцам, что может быть для них полезна, обеспечивая её спонсорам дополнительный доход. Стоит также учесть, что политики США стараются не вкладывать все деньги в одну партию, а частично финансировать обе. Похоже, киевские террористы учитывают и этот опыт, — резюмирует политик.

Анатолий Вассерман не сбрасывает со счетов и важного для киевского режима шанса поднять моральных дух населения и ВСУ. Массированная мобилизация, когда хватают всех, до кого могут дотянуться, невыгодна Киеву. Люди уже ненавидят чиновников. Поэтому эта акция призвана доказать, что Киев "наступает", поэтому и западные СМИ начали писать о нападении именно украинских военных на территорию России. Демонстрируется иллюзия успеха. А то, что положено более двух тысяч солдат, Киеву неважно.

Авторы Андреас Лапенков