Несуразный вброс: Украина наклепала дипфейк с лицом Захаровой, но дешёвая подделка не прошла

МИД РФ разоблачил поддельный видеоролик Киева, на котором официальный представитель российского министерства Мария Захарова якобы предлагает передать украинской стороне Запорожскую ЗАЭС в обмен на отход ВСУ из Курской области. На фейк указали в пресс-службе нашего дипломатического ведомства.

"Обратили внимание на очередную грубую подделку: в сеть Интернет была вброшена видеозапись, на которой официальный представитель МИД России М.В.Захарова якобы заявляет о том, что "российская сторона готова рассматривать передачу Запорожской АЭС под контроль представителей Киева взамен на добровольный выход ВСУ из Курского региона". Это "обращение" — дипфейк, склеенный на скорую руку на основе видеозаписи брифинга М.В.Захаровой от 18 июля 2024 года", — объяснили в публикации.

Поддельное заявление Захаровой и оригинал выступления. Скриншот © Telegram / МИД России

В МИД подчеркнули, что подобных заявлений Мария Захарова никогда не делала. Со всеми её комментариями можно ознакомиться в личном телеграм-канале спикера Министерства иностранных дел и на официальных ресурсах ведомства. Актуальные сведения о ситуации на Курской АЭС следуют из информации от Постоянного представительства РФ при международных организациях в Вене в адрес Секретариата МАГАТЭ от 9 августа 2024 года.