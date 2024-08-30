«Могут ездить куда хотят»: Боррель прокомментировал визит главы МИД Венгрии в Москву

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прилетел в РФ, потому что внешняя политика Евросоюза по-прежнему находится в национальной компетенции стран-участниц объединения. С таким заявлением в пятницу, 30 августа, выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«[Сийярто] вчера был в Брюсселе, а сегодня уже в Москве. Почему? Потому что внешняя политика — это национальная политика, и они могут ездить в Москву, в Пекин, куда хотят. Но у нас есть обязанность строить общую внешнюю политику, но общая не означает унифицированная», — подчеркнул он в ходе пресс-конференции после неформальной встречи глав Минобороны Евросоюза.

30 августа Сийярто в соцсетях опубликовал фото, на котором он выходит из самолёта, и подписал его «Санкт-Петербург». Тем самым он дал понять, что прилетел в Россию.