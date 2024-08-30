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30 августа, 16:39

«Могут ездить куда хотят»: Боррель прокомментировал визит главы МИД Венгрии в Москву

Боррель связал визит главы МИД Венгрии Сийярто в Россию с внешней политикой ЕС

Петер Сийярто. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Петер Сийярто. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прилетел в РФ, потому что внешняя политика Евросоюза по-прежнему находится в национальной компетенции стран-участниц объединения. С таким заявлением в пятницу, 30 августа, выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«[Сийярто] вчера был в Брюсселе, а сегодня уже в Москве. Почему? Потому что внешняя политика — это национальная политика, и они могут ездить в Москву, в Пекин, куда хотят. Но у нас есть обязанность строить общую внешнюю политику, но общая не означает унифицированная», — подчеркнул он в ходе пресс-конференции после неформальной встречи глав Минобороны Евросоюза.

30 августа Сийярто в соцсетях опубликовал фото, на котором он выходит из самолёта, и подписал его «Санкт-Петербург». Тем самым он дал понять, что прилетел в Россию.

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Ранее Боррель заявил о нежелании Евросоюза воевать с Россией. Но в то же время призвал страны ЕС разрешить удары европейским оружием по территории РФ.

Никита Осипов
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