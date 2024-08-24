«Брюссельский Байден»: Сийярто обозвал Борреля из-за «детсадовской» позиции ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обрушился с критикой на главу евродипломатии Жозепа Борреля. Министр остался недоволен «детсадовской» реакцией Евросоюза на мирную инициативу венгерского премьера Виктора Орбана по Украине.

Сийярто напомнил, что в Брюсселе осудили Орбана за визиты в Москву и КНР. Хотя когда Китай посетила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, критики не было. Комментируя такие двойные стандарты, Сийярто назвал Борреля «брюссельским Байденом».

Кроме того, Сийярто припомнил заявление главы евродипломатии о том, что следующая неформальная встреча министров иностранных дел стран Совета ЕС состоится в конце августа в Брюсселе, а не в Будапеште. Это тоже связано с позицией Венгрии по Украине.

«Здесь последовали детсадовские реакции: вперёд послали брюссельского Байдена — Жозепа Борреля, который верит, что нам будет обидно, если совет глав МИД соберётся в Брюсселе. Нам всё равно», — отметил Сийярто в ходе выступления на фестивале Tranzit.