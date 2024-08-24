«Брюссельский Байден»: Сийярто обозвал Борреля из-за «детсадовской» позиции ЕС
Сийярто обозвал Борреля из-за реакции ЕС на мирную инициативу Орбана по Украине
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обрушился с критикой на главу евродипломатии Жозепа Борреля. Министр остался недоволен «детсадовской» реакцией Евросоюза на мирную инициативу венгерского премьера Виктора Орбана по Украине.
Сийярто напомнил, что в Брюсселе осудили Орбана за визиты в Москву и КНР. Хотя когда Китай посетила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, критики не было. Комментируя такие двойные стандарты, Сийярто назвал Борреля «брюссельским Байденом».
Кроме того, Сийярто припомнил заявление главы евродипломатии о том, что следующая неформальная встреча министров иностранных дел стран Совета ЕС состоится в конце августа в Брюсселе, а не в Будапеште. Это тоже связано с позицией Венгрии по Украине.
«Здесь последовали детсадовские реакции: вперёд послали брюссельского Байдена — Жозепа Борреля, который верит, что нам будет обидно, если совет глав МИД соберётся в Брюсселе. Нам всё равно», — отметил Сийярто в ходе выступления на фестивале Tranzit.
Сийярто добавил, что 13 государств поддерживают проведение встречи в Будапеште, пять заявили, что не приедут, а ещё восемь сообщили, что им всё равно. При этом мнение Венгрии Боррель не стал учитывать.
Напомним, Орбан, действуя в рамках собственной «миссии мира» по урегулированию украинского кризиса, побывал в Киеве, Москве, Пекине, а также посетил США. Казалось бы — прекрасное устремление к миру. Но вот среди глав стран – членов ЕС оно отнюдь не вызвало восторга. В организации стали говорить о бойкоте встреч, за организацию которых отвечал Будапешт. Сийярто после попыток игнорировать Венгрию назвал мышление Борреля детсадовским.
ТАСС / Валерий Шарифулин, ЕРА