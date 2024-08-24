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24 августа, 14:04

«Брюссельский Байден»: Сийярто обозвал Борреля из-за «детсадовской» позиции ЕС

Сийярто обозвал Борреля из-за реакции ЕС на мирную инициативу Орбана по Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обрушился с критикой на главу евродипломатии Жозепа Борреля. Министр остался недоволен «детсадовской» реакцией Евросоюза на мирную инициативу венгерского премьера Виктора Орбана по Украине.

Сийярто напомнил, что в Брюсселе осудили Орбана за визиты в Москву и КНР. Хотя когда Китай посетила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, критики не было. Комментируя такие двойные стандарты, Сийярто назвал Борреля «брюссельским Байденом».

Кроме того, Сийярто припомнил заявление главы евродипломатии о том, что следующая неформальная встреча министров иностранных дел стран Совета ЕС состоится в конце августа в Брюсселе, а не в Будапеште. Это тоже связано с позицией Венгрии по Украине.

«Здесь последовали детсадовские реакции: вперёд послали брюссельского Байдена — Жозепа Борреля, который верит, что нам будет обидно, если совет глав МИД соберётся в Брюсселе. Нам всё равно», — отметил Сийярто в ходе выступления на фестивале Tranzit.

Сийярто добавил, что 13 государств поддерживают проведение встречи в Будапеште, пять заявили, что не приедут, а ещё восемь сообщили, что им всё равно. При этом мнение Венгрии Боррель не стал учитывать.

Боррель публично признал, что Евросоюз является «частью конфликта» на Украине
Боррель публично признал, что Евросоюз является «частью конфликта» на Украине

Напомним, Орбан, действуя в рамках собственной «миссии мира» по урегулированию украинского кризиса, побывал в Киеве, Москве, Пекине, а также посетил США. Казалось бы — прекрасное устремление к миру. Но вот среди глав стран – членов ЕС оно отнюдь не вызвало восторга. В организации стали говорить о бойкоте встреч, за организацию которых отвечал Будапешт. Сийярто после попыток игнорировать Венгрию назвал мышление Борреля детсадовским.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин, ЕРА

Никита Осипов
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