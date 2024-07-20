Детсадовское мышление: В Венгрии высказались о попытке Борреля заставить ЕС бойкотировать страну

Глава венгерского МИД Петер Сийярто высказался по поводу попытки главы европейской дипломатии Жозепа Борреля инициировать бойкот Будапешту на встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов Евросоюза после поездок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай. Выступая на пресс-конференции перед журналистами, дипломат заявил, что это интеллектуальный уровень примерно детского сада.

"Я не получал от господина верховного представителя письма такого содержания за последние дни и вообще никакого не получал. Если бы он отправил такое письмо, то, наверное, я бы, наверное, отправил ему в ответ совок для песка, потому что это интеллектуальный уровень примерно детского сада, я сейчас зову своих друзей или ты зовешь", — заявил Сийярто.