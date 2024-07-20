Детсадовское мышление: В Венгрии высказались о попытке Борреля заставить ЕС бойкотировать страну
Сийярто после попыток бойкотировать Венгрию назвал мышление Борреля детсадовским
Глава венгерского МИД Петер Сийярто высказался по поводу попытки главы европейской дипломатии Жозепа Борреля инициировать бойкот Будапешту на встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов Евросоюза после поездок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай. Выступая на пресс-конференции перед журналистами, дипломат заявил, что это интеллектуальный уровень примерно детского сада.
"Я не получал от господина верховного представителя письма такого содержания за последние дни и вообще никакого не получал. Если бы он отправил такое письмо, то, наверное, я бы, наверное, отправил ему в ответ совок для песка, потому что это интеллектуальный уровень примерно детского сада, я сейчас зову своих друзей или ты зовешь", — заявил Сийярто.
Помимо этого, он отметил, что сейчас у Европы полно проблем, в том числе вооружённый конфликт, снижение конкурентоспособности ЕС, а также крайне слабый вес европейской дипломатии, в связи с чем Боррель больше вызывает сожаление, чем заслуживает оскорблений. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии также сообщил, что находился на своём посту при трёх высоких представителей ЕС по внешней политике, а после их ухода думал, что хуже быть не может, но, как выяснилось впоследствии, ошибался.
Ранее некоторые зарубежные средства массовой информации писали, что страны ЕС хотят бойкотировать организованные Будапештом встречи министров союза в ответ на недавний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию. Напомним, что 5 июля глава венгерского правительства прибыл в Москву для продолжения "мирной миссии", где встретился с российским лидером Владимиром Путиным.
Shutterstock / FOTODOM / lev radin