"Дурной вкус": Глава МИД Венгрии отреагировал на бойкот шести стран ЕС из-за мирной миссии Орбана

Решение шести стран Евросоюза – Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы – пропустить неформальные встречи в Венгрии в начальный период её председательства в Совете ЕС говорит о дурном вкусе. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"У них может быть дурной вкус. Быть в Венгрии весело и здорово, так что им следовало приехать и получать удовольствие. Однако, если они не хотят приезжать, то что мы можем поделать?" — цитирует Сийярто РИА "Новости".