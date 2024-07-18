"Дурной вкус": Глава МИД Венгрии отреагировал на бойкот шести стран ЕС из-за мирной миссии Орбана
Сийярто: Отказ Прибалтики ехать в Венгрию на встречи ЕС говорит о плохом вкусе
Глава венгерского МИД Петер Сийярто. Обложка © ТАСС/Валерий Шарифулин
Решение шести стран Евросоюза – Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы – пропустить неформальные встречи в Венгрии в начальный период её председательства в Совете ЕС говорит о дурном вкусе. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"У них может быть дурной вкус. Быть в Венгрии весело и здорово, так что им следовало приехать и получать удовольствие. Однако, если они не хотят приезжать, то что мы можем поделать?" — цитирует Сийярто РИА "Новости".
Напомним, в ЕС яро критикуют мирную миссию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который провёл переговоры на Украине, в России, Китае и США. В ответ ЕС решил бойкотировать встречи глав европейских МИД под эгидой Венгрии. Кроме того, Фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию.