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15 июля, 18:55

Фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию из-за "мирной миссии" Орбана

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством, не дожидаясь подтверждения своего утверждения Европарламентом на новом посту. Об этом сообщил глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.

"В свете последних событий, отметивших начало венгерского председательства в Совете ЕС, председатель ЕК приняла решение, что ЕК будет представлена на старшем уровне (уровень глав гендиректоратов — — Прим. Life.ru) только на неформальных заседаниях Совета ЕС под председательством Венгрии. Визит коллегии Еврокомиссии в председательствующую страну не состоится", — написал он в X (ранее Twitter).

Подобное решение было принято впервые за всю историю Евросоюза.

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Напомним, проблемы у Венгрии начались после начала "мирной миссии" премьер-министра страны Виктора Орбана. Политик посетил Киев, затем Москву, где провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, из столицы РФ венгерский премьер направился в Китай, а потом — в Штаты. После этого европейская юридическая служба предъявила Орбану претензии в нарушении договоров Евросоюза. Позже стало известно, что ЕС хочет бойкотировать встречи глав европейских МИД под эгидой Венгрии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александра Мышляева
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