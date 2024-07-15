Фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию из-за "мирной миссии" Орбана

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством, не дожидаясь подтверждения своего утверждения Европарламентом на новом посту. Об этом сообщил глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.

"В свете последних событий, отметивших начало венгерского председательства в Совете ЕС, председатель ЕК приняла решение, что ЕК будет представлена на старшем уровне (уровень глав гендиректоратов — — Прим. Life.ru) только на неформальных заседаниях Совета ЕС под председательством Венгрии. Визит коллегии Еврокомиссии в председательствующую страну не состоится", — написал он в X (ранее Twitter).