В ЕП решили наказать Венгрию за визит Орбана в РФ с "мирной миссией"

63 депутата Европарламента призвали лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, в котором на данный момент председательствует Будапешт. Такое решение политики вынесли после начала "мирной миссии" венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщает издание Politico.

По данным газеты, в официальном письме, адресованном главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, главе ЕС Шарлю Мишелю и главе ЕП Роберте Метсоле, говорится, что венгерский политик нанёс ущерб, злоупотребляя ролью представителей Совета ЕС. Законодатели думают, что Орбан во время визитов в Россию и Китай "намеренно исказил свои полномочия".