В ЕП решили наказать Венгрию за визит Орбана в РФ с "мирной миссией"
Politico: В ЕП хотят лишить Венгрию права голоса в ЕС после визита Орбана в РФ
63 депутата Европарламента призвали лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, в котором на данный момент председательствует Будапешт. Такое решение политики вынесли после начала "мирной миссии" венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщает издание Politico.
По данным газеты, в официальном письме, адресованном главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, главе ЕС Шарлю Мишелю и главе ЕП Роберте Метсоле, говорится, что венгерский политик нанёс ущерб, злоупотребляя ролью представителей Совета ЕС. Законодатели думают, что Орбан во время визитов в Россию и Китай "намеренно исказил свои полномочия".
"Это требует реальных действий, таких как приостановку права голоса Венгрии в Совете ЕС, поскольку практика показала, что простое общественное порицание не даёт результата", — говорится в письме.
Напомним, Венгрию накрыла волна неудач после после начала "мирной миссии" Орбана, в рамках которой политик посетил Киев, а затем Москву, где провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого он направился в Китай, а потом — в Штаты. В итоге европейская юридическая служба предъявила Орбану претензии в нарушении договоров Евросоюза. Позже стало известно, что ЕС хочет бойкотировать встречи глав европейских МИД под эгидой Венгрии. Кроме того, Фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию.
Shutterstock / FOTODOM / Pierre-Olivier