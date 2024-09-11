Байден допустил снятие запрета на удары вглубь России
Байден: США работают над отменой ограничений на удары американским оружием по РФ
Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paul Froggatt
Вашингтон изменил позицию относительно ударов ВСУ по территории России американским оружием. Как заявил хозяин Белого дома Джо Байден, администрация США в данный момент работает над отменой ограничений на эти атаки.
«Мы работаем над этим прямо сейчас», — заявил он журналистам, говоря об отмене ограничений на удары по России американским оружием.
В последние дни в США и Киеве идёт активное обсуждение темы ударов по территории России американским дальнобойным оружием. В Белом доме неоднократно заявляли, что выступают против атак вглубь России, но, тем не менее, там допускают такую возможность. Так, эта тема будет обсуждена Байденом и премьером Великобритании Киром Стармером 13 сентября. Также есть сведения, что американский госсекретарь Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми направляются в Киев, чтобы заявить о разрешение ВСУ наносить удары вглубь территории России ракетами ATACMS.