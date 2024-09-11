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10 сентября, 22:03

Байден допустил снятие запрета на удары вглубь России

Байден: США работают над отменой ограничений на удары американским оружием по РФ

Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paul Froggatt

Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paul Froggatt

Вашингтон изменил позицию относительно ударов ВСУ по территории России американским оружием. Как заявил хозяин Белого дома Джо Байден, администрация США в данный момент работает над отменой ограничений на эти атаки.

«Мы работаем над этим прямо сейчас», — заявил он журналистам, говоря об отмене ограничений на удары по России американским оружием.

Яровая назвала обсуждение ударов США по РФ преступным проявлением фашизма
Яровая назвала обсуждение ударов США по РФ преступным проявлением фашизма

В последние дни в США и Киеве идёт активное обсуждение темы ударов по территории России американским дальнобойным оружием. В Белом доме неоднократно заявляли, что выступают против атак вглубь России, но, тем не менее, там допускают такую возможность. Так, эта тема будет обсуждена Байденом и премьером Великобритании Киром Стармером 13 сентября. Также есть сведения, что американский госсекретарь Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми направляются в Киев, чтобы заявить о разрешение ВСУ наносить удары вглубь территории России ракетами ATACMS.

Оксана Попова
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