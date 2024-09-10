Яровая назвала обсуждение ударов США по РФ преступным проявлением фашизма
Ирина Яровая: Обсуждение ударов оружием США по России — проявление фашизма
Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev
Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая высказалась по поводу обсуждений, касающихся возможности ударов по России с использованием дальнобойного оружия США. По её мнению, беседы на эти темы являются актом фашизма и серьёзным нарушением мирового порядка и безопасности. Она подчеркнула, что такие заявления представляют собой «преступное посягательство на мир и безопасность человечества».
По словам депутата, нынешние власти США и Великобритании представляют собой «современную фашистскую коалицию», которая угрожает всему миру. Она считает, что политика Вашингтона направлена на разрушение глобального баланса, а его действия, такие как поддержка конфликтов и госпереворотов, представляют собой реализацию евгеники через дистанционное управление. Заместитель председателя Госдумы также обвинила Штаты и Великобританию в использовании Украины как инструмента своей агрессии и заверила, что наёмники и военные кураторы этих стран активно участвуют в военных действиях.
Вице-спикер Госдумы напомнила, что фашистские коалиции в истории уже совершали чудовищные преступления, и текущие политики США и Великобритании оскверняют память тех, кто боролся с фашизмом во время Второй мировой войны. По её мнению, нынешние события являются продолжением тех самых преступных практик.
Ранее сообщалось, что американский госсекретарь Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми отправляются в Киев, чтобы официально озвучить разрешение для ВСУ наносить удары по территории России с использованием ракет ATACMS. Блинкен и Лэмми планируют провести встречи с украинскими властями 11 сентября, обсуждая долгосрочные военные и экономические перспективы.