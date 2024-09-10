Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая высказалась по поводу обсуждений, касающихся возможности ударов по России с использованием дальнобойного оружия США. По её мнению, беседы на эти темы являются актом фашизма и серьёзным нарушением мирового порядка и безопасности. Она подчеркнула, что такие заявления представляют собой «преступное посягательство на мир и безопасность человечества».

По словам депутата, нынешние власти США и Великобритании представляют собой «современную фашистскую коалицию», которая угрожает всему миру. Она считает, что политика Вашингтона направлена на разрушение глобального баланса, а его действия, такие как поддержка конфликтов и госпереворотов, представляют собой реализацию евгеники через дистанционное управление. Заместитель председателя Госдумы также обвинила Штаты и Великобританию в использовании Украины как инструмента своей агрессии и заверила, что наёмники и военные кураторы этих стран активно участвуют в военных действиях.

Вице-спикер Госдумы напомнила, что фашистские коалиции в истории уже совершали чудовищные преступления, и текущие политики США и Великобритании оскверняют память тех, кто боролся с фашизмом во время Второй мировой войны. По её мнению, нынешние события являются продолжением тех самых преступных практик.