«Жизненно необходимо»: Новый глава МИД Украины попросил НАТО снять ограничения на удары по России

Новый глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом тему снятия ограничений на удары по российской территории. Киеву, по словам украинского министра, такое разрешение «жизненно необходимо».

«[Обсудили] увеличение военной помощи Украине и её поддержание, увеличение оборонного производства и инвестиции в украинское оружие. Ещё раз подчеркнул жизненную необходимость того, чтобы Украина могла без ограничений использовать имеющееся у неё оружие [для ударов по территории РФ]», — написал Сибига в соцсети X.