«Жизненно необходимо»: Новый глава МИД Украины попросил НАТО снять ограничения на удары по России
Глава МИД Украины Сибига попросил генсека НАТО снять ограничения на удары по РФ
Новый глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом тему снятия ограничений на удары по российской территории. Киеву, по словам украинского министра, такое разрешение «жизненно необходимо».
«[Обсудили] увеличение военной помощи Украине и её поддержание, увеличение оборонного производства и инвестиции в украинское оружие. Ещё раз подчеркнул жизненную необходимость того, чтобы Украина могла без ограничений использовать имеющееся у неё оружие [для ударов по территории РФ]», — написал Сибига в соцсети X.
Также глава МИД Незалежной в ходе беседы подтвердил сохранение курса на членство его страны в Североатлантическом альянсе.
В последние дни в США и Киеве идёт активное обсуждение темы ударов по территории РФ американским дальнобойным оружием. В Белом доме неоднократно заявляли, что выступают против атак вглубь России, но, тем не менее, там допускают такую возможность. Так, эта тема будет обсуждена президентом США Джо Байденом и премьером Великобритании Киром Стармером 13 сентября. Также есть сведения, что американский госсекретарь Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми сегодня прибудут в Киев, чтобы заявить о разрешение ВСУ наносить удары вглубь российской территории ракетами ATACMS.
Telegram / МИД Украины