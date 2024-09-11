Одна из стран НАТО дала добро Украине на удары по России крылатыми ракетами

Решение Великобритании предоставить Украине возможность наносить удары крылатыми ракетами Storm Shadow по российским целям уже принято, сообщает издание The Guardian. Источник, близкий к правительственным кругам, утверждает, что официального объявления о нём не планируется.

Планируется, что информация не будет озвучена на предстоящей встрече между британским премьером Киром Стармером и президентом США Джо Байденом, которая состоится в Вашингтоне 13 сентября. Лидеры обсудят текущие военные действия и возможные пути их завершения, но акцент на конкретные системы вооружений, в том числе Storm Shadow, не будет сделан.

Интересно, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы британского МИД Дэвида Лэмми в Киев 11 сентября был во многом обусловлен этим решением. Блинкен намекнул на возможность снятия ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия. Он отметил, что вопрос применения такого оружия против целей в России обсуждается, но детали остаются за кадром.