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11 сентября, 20:27

Одна из стран НАТО дала добро Украине на удары по России крылатыми ракетами

The Guardian: Лондон разрешил Киеву использовать Storm Shadow против России

Решение Великобритании предоставить Украине возможность наносить удары крылатыми ракетами Storm Shadow по российским целям уже принято, сообщает издание The Guardian. Источник, близкий к правительственным кругам, утверждает, что официального объявления о нём не планируется.

Планируется, что информация не будет озвучена на предстоящей встрече между британским премьером Киром Стармером и президентом США Джо Байденом, которая состоится в Вашингтоне 13 сентября. Лидеры обсудят текущие военные действия и возможные пути их завершения, но акцент на конкретные системы вооружений, в том числе Storm Shadow, не будет сделан.

Интересно, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы британского МИД Дэвида Лэмми в Киев 11 сентября был во многом обусловлен этим решением. Блинкен намекнул на возможность снятия ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия. Он отметил, что вопрос применения такого оружия против целей в России обсуждается, но детали остаются за кадром.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Киеве обсудил с украинским руководством возможность применения дальнобойных ракет против целей в России. Он пообещал в ближайшее время доложить американскому президенту Джо Байдену о результатах переговоров. Блинкен отметил, что обсуждение касалось не только дальнобойного оружия, но и других вопросов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Peter R Foster IDMA

Кирилл Сосновских
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