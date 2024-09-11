«Акт войны»: В Британии испугались последствий удара ВСУ ракетами Storm Shadow по России
Британский политик Куртен: Применение Storm Shadow для ударов по РФ — акт войны
Ракета Storm Shadow. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba
Если Вооружённым силам Украины (ВСУ) дадут добро применять британские ракеты Storm Shadow для ударов по России, то Вашингтон и Лондон будут вовлечены в полномасштабную войну. Такое мнение выразил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Куртен.
«Разрешение на запуск британских ракет Storm Shadow по России может стать актом войны со стороны режимов [президента США Джо] Байдена и [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера. Этого не должно произойти», — написал он в соцсети X в среду, 11 сентября.
Напомним, 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава британского МИД Дэвид Лэмми приехали в Киев. В украинской столице они встречались с Владимиром Зеленским и прочими чиновниками. Блинкен заявил, что обсудил разрешение на использование дальнобойных ракет для атак вглубь России с украинским руководством. Об итогах переговоров он пообещал в скором времени доложить американскому лидеру Джо Байдену. Ситуацию уже прокомментировали в Кремле.