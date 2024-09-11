«Акт войны»: В Британии испугались последствий удара ВСУ ракетами Storm Shadow по России

Если Вооружённым силам Украины (ВСУ) дадут добро применять британские ракеты Storm Shadow для ударов по России, то Вашингтон и Лондон будут вовлечены в полномасштабную войну. Такое мнение выразил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Куртен.

«Разрешение на запуск британских ракет Storm Shadow по России может стать актом войны со стороны режимов [президента США Джо] Байдена и [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера. Этого не должно произойти», — написал он в соцсети X в среду, 11 сентября.