Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 18:38

«Не могу подтвердить»: Зеленский публично расписался в балабольстве, говоря о «поставках иранских ракет РФ»

Зеленский признал, что Киев не располагает данными о поставках иранских ракет РФ

Владимир Зеленский признал, что Киев не располагает данными о поставках иранских ракет России и их применении. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась в рамках украинского телемарафона.

«Ещё раз — не могу пока что подтвердить применение этих ракет. Подтверждение возможно только при наличии доказательств», — ответил Зеленский на вопрос, подтверждает ли он передачу Тегераном баллистических ракет Москве.

Уже несколько дней Запад и Киев нагнетают массовую истерию в СМИ, утверждая, что в Россию из Ирана 4 сентября якобы прибыли 220 баллистических ракет Fath-360. На фоне этого в Госдепе США заявили, что готовы принять жёсткие меры против Тегерана. По мнению американцев, поставка ракет — это резкий рост поддержки украинского конфликта. Накануне власти США заявили об ужесточении санкционного режима в отношении Ирана и внесли в связанный с РФ санкционный список несколько иранских физических и юрлиц, в том числе авиакомпанию Iran Air. МИД Украины тем временем вызвал поверенного в делах Ирана, высказав ему «жёсткое предупреждение». В Кремле прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что Россия обладает полным арсеналом средств для продолжения СВО.

МИД Ирана опроверг сообщения о поставках ракет России
МИД Ирана опроверг сообщения о поставках ракет России
Обложка ©

Сайт Владимира Зеленского

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Иран
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров