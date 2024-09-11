«Не могу подтвердить»: Зеленский публично расписался в балабольстве, говоря о «поставках иранских ракет РФ»

Владимир Зеленский признал, что Киев не располагает данными о поставках иранских ракет России и их применении. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась в рамках украинского телемарафона.

«Ещё раз — не могу пока что подтвердить применение этих ракет. Подтверждение возможно только при наличии доказательств», — ответил Зеленский на вопрос, подтверждает ли он передачу Тегераном баллистических ракет Москве.

Уже несколько дней Запад и Киев нагнетают массовую истерию в СМИ, утверждая, что в Россию из Ирана 4 сентября якобы прибыли 220 баллистических ракет Fath-360. На фоне этого в Госдепе США заявили, что готовы принять жёсткие меры против Тегерана. По мнению американцев, поставка ракет — это резкий рост поддержки украинского конфликта. Накануне власти США заявили об ужесточении санкционного режима в отношении Ирана и внесли в связанный с РФ санкционный список несколько иранских физических и юрлиц, в том числе авиакомпанию Iran Air. МИД Украины тем временем вызвал поверенного в делах Ирана, высказав ему «жёсткое предупреждение». В Кремле прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что Россия обладает полным арсеналом средств для продолжения СВО.