Песков: Российские военные имеют полный арсенал средств для продолжения СВО

Российские военнослужащие имеют все необходимые средства для продолжения спецоперации (СВО) на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы поставленных в Россию ракетах из Ирана.

«Что касается работы российских Вооружённых сил, у них есть полный арсенал всех необходимых средств для продолжения специальной военной операции», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.