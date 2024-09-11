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11 сентября, 11:06

Песков: Российские военные имеют полный арсенал средств для продолжения СВО

Российские военнослужащие имеют все необходимые средства для продолжения спецоперации (СВО) на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы поставленных в Россию ракетах из Ирана.

«Что касается работы российских Вооружённых сил, у них есть полный арсенал всех необходимых средств для продолжения специальной военной операции», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

«Ещё многое предстоит сделать»: Песков сделал важное заявление об СВО
«Ещё многое предстоит сделать»: Песков сделал важное заявление об СВО

А ранее Дмитрий Песков заявил, что СВО является ответом на любые ракетные удары ВСУ по России. По словам пресс-секретаря российского лидера, очередные решения Запада по отправке оружия Украине только подтверждают необходимость проведения СВО.

Александр Юнашев
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